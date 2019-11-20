Netflix заказал продолжение популярного сериала "Викинги"

Сюжет нового сериала будет разворачиваться спустя 100 лет после событий оригинального шоу.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Викинги: Вальхалла», который станет продолжением популярного шоу «Викинги» телеканала History.

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Сюжет нового сериала будет разворачиваться спустя 100 лет после событий оригинального шоу. Создатели уделят внимание таким персоналиям скандинавской истории, как Лейф Эрикссон, Фрейдис, Харальд Суровый и герцог Нормандии, а впоследствии и король Англии Вильгельм Завоеватель.

Производством шоу займется студия MGM Television, а среди исполнительных продюссеров числятся Майкл Хёрст и Морган О’Салливан, работавшие над оригинальным сериалом.

Премьера шестого и последнего сезона оригинального сериала "Викинги" состоится уже 4 декабря.

Ранее киностудия Disney обнародовала новый график с датами выхода своих будущих проектов.