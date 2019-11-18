Клайв Оуэн сыграет в новом сезоне сериала "Американская история преступлений"

Третий сезон "Американской истории преступлений" должен выйти в эфир в 2020 году.

Клайв Оуэн cыграет бывшего президента США Билла Клинтона в новом сезоне сериала "Американская истории преступлений: Импичмент" продюсера Райана Мерфи.

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Как пишет Hollywood Reporter, в центре сюжета третьего сезона - политический скандал, возникший по поводу сексуальной связи стажерки Моники Левински с Биллом Клинтоном, после которого произошла попытка импичмента 42-го президента США.

Роль Моники Левински сыграет Бини Фелдштейн ("Леди Берд"), роль сотрудницы Белого дома Линды Трипп исполнит Сара Полсон, а Полы Джонс, обвинившей Клинтона в харассменте, - Аннали Эшфорд.

Третий сезон "Американской истории преступлений" должен выйти в эфир в 2020 году. Сценарий основан на книге американского адвоката Джеффри Тубина "Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента".

Как сообщалось, американский телеканал HBO начал переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения культового сериала "Друзья".