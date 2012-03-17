В Германии умер осужденный за пособничество нацистам Иван Демьянюк

Осужденный за пособничество нацистам Иван (Джон) Демьянюк скончался в возрасте 91 года сегодня в Германии, передает телеканал N-24 со ссылкой на полицейский участок в Розенхайме.

Как сообщает РИА «Новости», последнее время И.Демьянюк жил в доме престарелых в курортном местечке Бад Файльнбах в Верхней Баварии.

Высший земельный суд Мюнхена в мае 2011 года признал депортированного из США И.Демьянюка виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако приговор в законную силу не вступил, и И.Демьянюку отбывать наказание в тюрьме не пришлось.

Процесс над И.Демьянюком начался в Германии 30 ноября 2009 года после того, как он был депортирован из США. По версии немецкого следствия, И.Демьянюк непосредственно участвовал в уничтожении по меньшей мере 27,9 тысячи заключенных в лагере Собибор, где служил надзирателем после пленения. Германская прокуратура требовала приговорить И.Демьянюка к шести годам лишения свободы. Защита настаивала на невиновности подсудимого.

И.Демьянюк родился в 1920 году в Украине. По его утверждениям, он служил в Красной армии и в 1942 году попал в немецкий плен. Суд установил, что в лагере он прошел обучение на надзирателя и стал служить охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши. В октябре 1943 года И.Демьянюка направили в концлагерь Флоссенбюрг на границе с нынешней Чехией. Там он пробыл охранником до 1944 года. После окончания войны И.Демьянюк жил в разных местах, пока в 1952 году не уехал в США.

В 1975 году стало известно о предполагаемой причастности И.Демьянюка к нацистским преступлениям. В 1986 году американские власти экстрадировали его в Израиль, где и.Демьянюка приговорили к смертной казни за преступления против человечности. Предполагалось, что именно и.Демьянюк был запомнившимся многим заключенным надзирателем-садистом по прозвищу Иван Грозный в концлагере Треблинка, который располагался на территории оккупированной Польши.

В 1993 году израильский Верховный суд признал, что И.Демьянюк не был надзирателем в концлагере Треблинка, и его отпустили из тюрьмы, после чего И.Демьянюк вернулся в США. Однако американские власти продолжали расследование, и в 2002 году суд счел доказанным, что И.Демьянюк во время Второй мировой войны служил надзирателем в ряде концентрационных лагерей, на основании чего постановил лишить его гражданства и выслать из страны.

На процессе в Мюнхене суд заслушал показания около 30 свидетелей обвинения, 12 из них прибыли в Баварию из Нидерландов. Это по большей части родственники людей, убитых в Собиборе. Решение было вынесено, несмотря на то, что через почти 70 лет после событий, ставших предметом процесса, не осталось ни одного свидетеля, и никто не смог лично опознать в И.Демьянюке охранника лагеря.