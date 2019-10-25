Канье Уэст выпустил новый альбом "Jesus is King" (аудио)
19:54, 25 октября 2019Кино и музыка
85 0
Пластинка состоит из 11 песен, объединенных религиозной тематикой.
В альбом вошли совместные композиции с хип-хоп дуэтом Clipse / Instagram Канье Уэст
Канье Уэст выпустил свой девятый альбом «Jesus is King», дату выхода которого рэпер неоднократно переносил в самый последний момент.
Пластинка состоит из 11 песен, объединенных религиозной тематикой. В альбом вошли совместные композиции с хип-хоп дуэтом Clipse (рэперы Pusha T и No Malice). В записи некоторых композиций поучаствовал церковный хор, с которым Уэст последний год проводил воскресные службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter