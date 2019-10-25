Канье Уэст выпустил новый альбом "Jesus is King" (аудио)

Пластинка состоит из 11 песен, объединенных религиозной тематикой.

Канье Уэст выпустил свой девятый альбом «Jesus is King», дату выхода которого рэпер неоднократно переносил в самый последний момент.

Пластинка состоит из 11 песен, объединенных религиозной тематикой. В альбом вошли совместные композиции с хип-хоп дуэтом Clipse (рэперы Pusha T и No Malice). В записи некоторых композиций поучаствовал церковный хор, с которым Уэст последний год проводил воскресные службы.