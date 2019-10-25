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Канье Уэст выпустил новый альбом "Jesus is King" (аудио)

19:54, 25 октября 2019
Кино и музыка
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В альбом вошли совместные композиции с хип-хоп дуэтом Clipse / Instagram Канье Уэст

Пластинка состоит из 11 песен, объединенных религиозной тематикой. В альбом вошли совместные композиции с хип-хоп дуэтом Clipse (рэперы Pusha T и No Malice). В записи некоторых композиций поучаствовал церковный хор, с которым Уэст последний год проводил воскресные службы.

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Теги: #музыкант#альбом