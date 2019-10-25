Little Big выпустили пародийный клип: "под раздачу" попали Ким Кардашьян и Билли Айлиш (видео)

В новом видео участники группы нарядились в костюмы собак.

Российская группа Little Big выпустила клип на песню Rock-Paper-Scissors, в котором нашлось множество отсылок к популярным клипам и медийным персонам.

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В новом видео участники группы нарядились в костюмы собак, напоминающие костюмы обезьян из клипа Bad Touch скандального рок-бенда Bloodhound Gang. Кроме того, пародируются музыкальные видео репера Лил Наса и певицы Билли Айлиш, а в одной из сцен герои «кусают» пародию на Ким Кардашьян.

Напомним, в июле Little Big выступили на фестивале Atlas Weekend в Киеве и заговорили на украинском.