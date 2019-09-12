Необычный дуэт: участники Нацотбора на Евровидение представили сексуальный клип (видео)
15:43, 12 сентября 2019Кино и музыка
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Женя Галич из группы "O. Torvald" и солистка группы "YUKO" Юлия Юрина записали совместную песню "Роздягни мене".
Участники Нацотбора на Евровидение разных лет Женя Галич из группы "O. Torvald" и солистка группы "YUKO" Юлия Юрина презентовали совместный яркий клип на песню "Роздягни мене".
Видео опубликовано на Youtube.
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Клип снят в помещении, где все стены обрисованы флуоресцентной краской, в краске и сами певцы. Также видео наполнено откровенными сценами.
Напомним группа "O. Torvald" победила на Нацотборе на Евровидение в 2017 году, и представляла Украину на конкурсе в Киеве. "YUKO" дошли до финала Нацотбора - 2019, в котором победила MARUV.
Как сообщал УНИАН, MONATIK выпустил новый клип с пометкой "18+".
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