Необычный дуэт: участники Нацотбора на Евровидение представили сексуальный клип (видео)

Женя Галич из группы "O. Torvald" и солистка группы "YUKO" Юлия Юрина записали совместную песню "Роздягни мене".

Участники Нацотбора на Евровидение разных лет Женя Галич из группы "O. Torvald" и солистка группы "YUKO" Юлия Юрина презентовали совместный яркий клип на песню "Роздягни мене".

Видео опубликовано на Youtube.

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Клип снят в помещении, где все стены обрисованы флуоресцентной краской, в краске и сами певцы. Также видео наполнено откровенными сценами.

Напомним группа "O. Torvald" победила на Нацотборе на Евровидение в 2017 году, и представляла Украину на конкурсе в Киеве. "YUKO" дошли до финала Нацотбора - 2019, в котором победила MARUV.

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