Известный репер выпустил клип от украинского клипмейкера (видео)
10:45, 31 июля 2019Кино и музыка
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Скриптонит выпустил клип на песню "3х3".
Казахстанский рэпер Скриптонит, широко известный на просторах СНГ, выпустил новый клип на песню "3x3".
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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Gruppa Scryptonite.
Песня стала совместной работой проекта Gruppa Scryptonite, украинского рэпера T-Fest и казахстанского исполнителя 104.
Клипмейкером видео стала украинка Таня Муиньо, известная своими видеоработами для NK, MONATIK, ROZHDEN, "Время и Стекло", Мишель Андраде.
Она же срежиссировала дебютный клип Gruppa Scryptonite на песню "Глупые и ненужные", а также клип "Podruga", съемки которого проходили на Троещине в Киеве.
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