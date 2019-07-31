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Известный репер выпустил клип от украинского клипмейкера (видео)

10:45, 31 июля 2019
Кино и музыка
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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Gruppa Scryptonite.

Песня стала совместной работой проекта Gruppa Scryptonite, украинского рэпера T-Fest и казахстанского исполнителя 104. 

Клипмейкером видео стала украинка Таня Муиньо, известная своими видеоработами для NK, MONATIK, ROZHDEN, "Время и Стекло", Мишель Андраде.

Она же срежиссировала дебютный клип Gruppa Scryptonite на песню "Глупые и ненужные", а также клип "Podruga", съемки которого проходили на Троещине в Киеве.

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Теги: #рэпер#клип