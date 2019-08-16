Стало известно, за сколько ушел с молотка легендарный автомобиль Бонда

Имя покупателя не разглашается.

В США на аукционе продали легендарный автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года.

Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Sotheby's.

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Aston Martin с рядом шпионских функций, которые были использованы во время съемок, продали в городе Монтерей в США. Анонимный покупатель заплатил за бондмобиль 6,4 миллиона долларов. Аукционный дом заявил, что такая сумма стала рекордной для DB5.

Автомобиль имеет механизм для смены номерных знаков, пуленепробиваемый экран сзади, кресло с катапультой, прокалыватель шин, дымовую пушку и другие шпионские приспособления.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке на аукцион Sotheb's выставлен автомобиль Джеймса Бонда. Это Aston Martin из серий «Голдфингер» и «Шаровая молния».