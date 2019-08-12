Стало известно, какой фильм может представить Украину на "Оскаре-2020"

В этом году в национальном отборе будет принимать участие только один фильм - "Домой".

Фильм режиссера-дебютанта Наримана Алиева "Домой" может представить Украину на "Оскаре-2020".

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в этом году в национальном отборе будет принимать участие только один фильм - «Домой», режиссера Наримана Алиева.

«Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях», - говорится в описании фильма.

Заседание комитета состоится 23 августа.