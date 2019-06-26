Onuka впечатлила сеть новым летним хитом (видео)

Песня получила название ZENIT.

Популярная украинская электро-фолк группа ONUKA презентовала новый сингл под названием ZENIT.

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Премьера трека состоялась 26 июня на YouTube-канале коллектива. В новой песне много народных инструментов - цимбалы, бандура, дрымба, трембита. В записи композиции принял участие даже детский хор.

"Я хотела создать песню - на манер старых украинских веснянок. Легкую, солнечную и жизнеутверждающую. Воспеть мир, в котором мы живем, несмотря на все его недостатки и противоречия. Остановитесь на минуту. Найдите свое направление движения, когда солнце будет в зените", - рассказала о песне вокалистка коллектива Ната Жижченко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на свой новый зажигательный трек Vislovo.