Группа "Ленинград" показала взрывной клип со свадьбой Шнурова (видео)

Ролик за день набрал более 2,5 млн просмотров.

Во вторник, 28 мая, российская группа "Ленинград" презентовала клип на песню "Кабриолет".

Соответствующий ролик был опубликован в официальном YouTube-канале и уже набрал более 2,5 млн просмотров.

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В новой видеоработе девушку (Аллу Михееву) после бурной вечеринки разбудил телефонный звонок жениха (Сергея Шнурова), который напоминает, что у них сегодня свадьба. Героиня клипа спешно собралась, села в свою иномарку, и, сбивая различные предметы на своем пути, поспешила на свадьбу.

По дороге за рулем невеста привела себя в порядок и снесла крышу авто, превратя его в кабриолет.

В конце видео появляется жених Сергей Шнуров, томящийся у алтаря. И тут появляется невеста и идет под венец, как ни в чем не бывало.

Ранее украинский певец Олег Винник презентовал свою новую песню "Наталя-Наталі". В шуточном летнем хите артист поет о некой Натали, которую зовет уехать на Бали.