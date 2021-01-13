Телеканал «1+1» приобрел права на адаптацию всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea» или «Ugly Betty», что в переводе означает «Непривлекательная Бетти». Украинская адаптация будет называться «Моя улюблена Страшко» и будет сниматься на украинском языке.

Сериал расскажет о жизни девушки, устроившейся на работу ассистентом директора крупной косметической компании. Попав в мир красивых и богатых, героиня чувствует себя неуютно, но она не из тех, кто бежит от вызовов. Она доказывает своим трудолюбием, что привлекательная внешность и модная одежда – это не главные качества в человеке. И даже ее босс начинает видеть в главной героине нечто большее, чем просто «серую мышку»-помощницу.

«Betty la fea» был включен в Книгу рекордов Гиннеса 2010 года как самая успешная теленовелла в истории, которая транслировалась в более чем 180 странах, дублировалась на 25 языках и была адаптирована в более чем 20 странах мира.

Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Снятая в жанре драмеди, она отобразит реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы. Главные роли исполнят украинские актеры, имена которых объявят уже скоро.

«Мы предлагаем зрителю окунуться в мир людей, которые преданы своим талантам, целям менять мир к лучшему. Благодаря прекрасным характерам, прописанным в формате, и блестящей драматургии, мы увидели замечательную возможность поговорить о современном мире, который так быстро меняется, в котором меняется роль женщины, взгляды на внешнюю красоту, модные тренды. Ведь со времен, когда был придуман формат, мир изменился колоссально: и для всех стало важно говорить о социальной ответственности тех, кто попадает на обложки журналов и становится лицом рекламных кампаний. Но настолько ли наше общество уже свободно от стереотипов? Или встречают и сегодня «по одежке»? Почему столкновение двух миров, большой компании людей с сияющими улыбками и маленькой некрасивой девушки из спального района, оказывается равным по силе сторон? Обсуждая эти все вопросы мы и ищем нашу современную украинскую Бетти - это интересный творческий вызов для всей команды», - говорит главный продюсер сериалов и фильмов «1+1» Алена Еремеева.

Над производством нового сериала по заказу «1+1» будет работать украинская кинокомпания «Кинороб».

Генеральный продюсер от телеканала «1+1» - Кривицкий Максим, продюсеры - Еремеева Алена, Жукова Дарина, шоураннер - Нина Шулика.

Продюсеры от кинокомпании «Кинороб» – Єгор Олесов, Юрий Прилипко, режиссеры-постановщики – Максим Мехеда, Алина Бухтиярова, главный автор – Ярослав Войцешек. Операторы-постановщики – Ярослав Пилунский, Тимофей Аврамчук. Художник-постановщик – Андрей Гречишкин.

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Автор: УНИАН