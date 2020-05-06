Юрьев день: история, приметы и что нельзя делать в этот праздник

В этот день церковь вспоминает святого Георгия Победоносца, открыто объявившего себя христианином, за что был подвернут пыткам.

Ежегодно 6 мая христиане всего мира чтят святого великомученика Юрия или Георгия Победоносца. В народе этот день еще называют Юрьев.

Кто такой Георгий Победоносец

Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте у подножия Ливанских гор.

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Находясь на военной службе, он выделялся умом, мужеством и физической силой. Поэтому в итоге Георгий стал лучшим полководцем при дворе римского императора Диоклетиана.

После того, как в стране начались гонения на верующих, он не мог молчать и заявил вслух, что является христианином. Понимая, что впереди его ждут пытки, Георгий раздал беднякам все свое немалое имущество, полученное в наследство от родителей.

Он скончался, мужественно перенеся пытки и славя при этом Господа. Позже он был причислен к лику великомучеников как бесстрашно пострадавший за христианскую веру. А Победоносцем Георгия стали называть из-за того, что при пытках он проявил непобедимую волю, а впоследствии неоднократно помогал воинам-христианам.

Георгий-змееборец: почему святого изображают с копьем

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю одного языческого царя в Бейруте. По преданию, местные жители были вынуждены отдавать на растерзание этому змею своих детей. Георгий Победоносец спас их, появившись на коне и проткнув змея копьем. Такое явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство.

Юрьев день: традиции и запреты

В народе считали, что в Юрьев день окончательно приходит весна и можно начинать полевые работы. Традиционно, христиане обращаются к святому Георгию с молитвами и просят его об урожае, о защите от бед и ненастья.

В этот день особо чествовали пастухов, которые считались главными помощниками святого Юрия – их угощали их сладостями, дарили подарки и деньги.

В народе верили, что роса на Юрьев день обладает целебной силой, поэтому ее нужно собрать и умыться, чтобы быть здоровым и красивым.

В день святого Георгия ни в коем случае нельзя обижать домашних животных, ведь он – их защитник и покровитель.

Нельзя на Юрия ругаться и кричать, а то грозой убьет. Также не разрешалось женщинам в этот день расчесывать и стричь волосы.

Приметы и поговорки на день святого Георгия

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Если на Юрия тепло, то лето не за горами;

Сильный дождь идет – много травы вырастет;

Теплая ночь – к хорошему урожаю хлеба;

С Юрия – хороводы, с Дмитрия – посиделки;

Если лист на березе крупный, то и урожая хорошего жди;

Южный ветер – к богатому урожаю, северный – к ранним заморозкам осенью.