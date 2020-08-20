Всем лежать и ничего не делать: сегодня в мире отмечают День лени

Всем бездельникам, ленивцам и лентяям посвящается.

Кто рано встает, тот всех достает. Эта фраза как никогда актуальна именно сегодня 20 августа - во всемирный День лени.

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К сожалению, этот праздник пока отмечают неофициально. Но кто же может помешать отметить его в теплой постели или на продавленном диване?

Конечно, у многих день лени проходит практически каждый день. Но всему остальному человечеству просто необходим отдых. Именно для них и придумали этот праздник.

Международный день лени: история праздника

Считается, что родиной Дня лени стала Колумбия. Уж не знаем, как именно колумбийцы умудрились так переработать, что им понадобился такой неординарный праздник. Но все же, в одном из самых густонаселенных городов Колумбии - Итагуи - 20 августа все жители имеют право "оторваться" от души перед телевизором.

Кстати, колумбийцы предпочитают проводить этот день с друзьями. Так сказать дружная ничего не делающая компания. Обычно они собираются где-нибудь в уютном местечке на улице, разваливаются на лежаках и созерцают мир вокруг.

Всемирный день лени: как отметить

Поваляться на диване или вообще не вставать с постели? Да кто мы такие, чтобы учить вас, как правильно лениться!

Оттянись по-полной!

Долой ежедневную рутину и необязательные дела. Сегодня день для "ничегонеделанья". Разве что покушать можно вкусно, правда, для этого придется все же потрудиться :)

Поздравления с Днем лени

Хоть этот праздник и неофициальный, наверняка у вас найдется уйма знакомых, друзей и родственников, которые легко могут получить звание самого ленивого человека. Ну что ж - их день настал. Поздравляем всех лодырей, лежебок, пузочесов, бездельников и ленивцев с Днем лени!

Если вдруг вы на работе,

Проведите день в зевоте,

Если дома на диване,

Вы – уже герой в романе,

Про Обломова читайте,

Его лени подражайте,

Поздравляем вас с днем лени

Без комментов и без прений,

Будьте в этот день ленивы,

Словно 100 котов – игривы!

Председатели диванов и подушек,

Милые, родные разгильдяи!

Всех друзей, а также всех подружек

С Днем лентяя смело поздравляю!

Пролежим ударно целый день!

Пусть весь мир сегодня подождет!

Пусть от лени зеленеет пень,

Расслабуха радугой цветет!

Сегодня праздник у лентяев.

И с ним тебя я поздравляю!

Жизни желаю тебе вольной,

Ходить с улыбкою довольной,

Чтоб было можно не работать

И получать от жизни квоту.

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Автор: Екатерина Лиманская