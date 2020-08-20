Всем лежать и ничего не делать: сегодня в мире отмечают День лени
Кто рано встает, тот всех достает. Эта фраза как никогда актуальна именно сегодня 20 августа - во всемирный День лени.
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К сожалению, этот праздник пока отмечают неофициально. Но кто же может помешать отметить его в теплой постели или на продавленном диване?
Конечно, у многих день лени проходит практически каждый день. Но всему остальному человечеству просто необходим отдых. Именно для них и придумали этот праздник.
Международный день лени: история праздника
Считается, что родиной Дня лени стала Колумбия. Уж не знаем, как именно колумбийцы умудрились так переработать, что им понадобился такой неординарный праздник. Но все же, в одном из самых густонаселенных городов Колумбии - Итагуи - 20 августа все жители имеют право "оторваться" от души перед телевизором.
Кстати, колумбийцы предпочитают проводить этот день с друзьями. Так сказать дружная ничего не делающая компания. Обычно они собираются где-нибудь в уютном местечке на улице, разваливаются на лежаках и созерцают мир вокруг.
Всемирный день лени: как отметить
Поваляться на диване или вообще не вставать с постели? Да кто мы такие, чтобы учить вас, как правильно лениться!
Оттянись по-полной!
Долой ежедневную рутину и необязательные дела. Сегодня день для "ничегонеделанья". Разве что покушать можно вкусно, правда, для этого придется все же потрудиться :)
Поздравления с Днем лени
Хоть этот праздник и неофициальный, наверняка у вас найдется уйма знакомых, друзей и родственников, которые легко могут получить звание самого ленивого человека. Ну что ж - их день настал. Поздравляем всех лодырей, лежебок, пузочесов, бездельников и ленивцев с Днем лени!
Если вдруг вы на работе,
Проведите день в зевоте,
Если дома на диване,
Вы – уже герой в романе,
Про Обломова читайте,
Его лени подражайте,
Поздравляем вас с днем лени
Без комментов и без прений,
Будьте в этот день ленивы,
Словно 100 котов – игривы!
Председатели диванов и подушек,
Милые, родные разгильдяи!
Всех друзей, а также всех подружек
С Днем лентяя смело поздравляю!
Пролежим ударно целый день!
Пусть весь мир сегодня подождет!
Пусть от лени зеленеет пень,
Расслабуха радугой цветет!
Сегодня праздник у лентяев.
И с ним тебя я поздравляю!
Жизни желаю тебе вольной,
Ходить с улыбкою довольной,
Чтоб было можно не работать
И получать от жизни квоту.
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