Всемирный день благодарности говорит сам за себя: в этот день нужно благодарить. И не так уж важно за что - маленькую услугу или большое добро, постоянную заботу или случайный комплимент - скажите в этот день "благодарю" тем, кто делает вашу жизнь лучше и теплее. Поблагодарите свою жизнь за радости и испытания или Бога - за науку, и помните, что благо, подаренное вами, всегда возвращается во стократ.
Всемирный день благодарности - история праздника
Свое начало этот праздник берет еще в 1965 году на Гавайях, а идея необычного дня принадлежит директору группы медитации ООН Шри Чинмою. Тогда международное собрание решило, что было бы хорошо иметь день в году, когда можно официально выразить свою благодарность и признательность другим. Поэтому ежегодно 21 сентября все люди на планете стараются поблагодарить друг друга словами или маленькими презентами, и тоже получают слова благодарности. Кстати, было замечено, что люди почему-то реже выражают благодарность на работе, чем в другом месте, а женщины благодарят больше, чем мужчины.
Всемирный день благодарности - как красиво поблагодарить своими словами и в стихах
"Спасибо" слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.
Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.
Сказать "спасибо" ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.
***
В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В этот день хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!
***
С днем "спасибо" поздравляю
Всех на свете я людей,
С каждым пусть "спасибо" наша
Жизнь становится добрей.
Благодарные слова
Чтоб по всей земле звучали,
Чтоб обид и зла на сердце
Никогда мы не держали.
Я желаю, чтобы к счастью
Нас вели одни дороги,
Говорили мы "спасибо"
Миру, небу, солнцу, Богу.
***
В этот день хочу поблагодарить Вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.
***
"Спасибо" - приятное, теплое слово,
В нем слышатся нотки чего-то родного,
Когда я кому-то его говорю,
Частичку души человеку дарю.
Пусть слово звучит это чаще и чаще,
И в мыслях намного становится слаще,
Не бойтесь за что-либо благодарить,
И станет намного счастливее жить!
***
С Всемирным днем благодарности! Пусть это слово всегда будет звучать даже, казалось бы, за каждую мелочь. "Спасибо" греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.
***
Давайте скажем мы спасибо
За теплоту, заботу и добро
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
Тем, с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов
И близким лучшего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
***
"Спасибо" - слово непростое,
Оно пароль для нас для всех,
Его скажи с улыбкой доброй -
И гарантирован успех.
Я в день "спасибо" вам желаю
Всегда и всех благодарить,
Быть вежливым, всегда учтивым,
Легко и беззаботно жить.
***
Поздравляю с Всемирным днем благодарности! Пусть твоё сердце не забывает говорить "спасибо" за эту жизнь, за счастье каждого дня, за возможности и удачи. Желаю совершать много добрых поступков и в ответ получать искреннюю благодарность. Желаю слышать в свой адрес "спасибо" не только за помощь, а просто так - за то, что ты есть и за то, что ты - такой прекрасный человек!
***
День "спасибо" отмечает
Нынче весь честной народ.
Благодарность - это сила,
Лишь добро она несет.
Слово важное, простое
Нужно чаще говорить.
И тогда звезда успеха
Будет вам всегда светить.
Всемирный день благодарности - картинки
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