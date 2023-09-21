21 сентября отмечают Всемирный день благодарности.

Всемирный день благодарности говорит сам за себя: в этот день нужно благодарить. И не так уж важно за что - маленькую услугу или большое добро, постоянную заботу или случайный комплимент - скажите в этот день "благодарю" тем, кто делает вашу жизнь лучше и теплее. Поблагодарите свою жизнь за радости и испытания или Бога - за науку, и помните, что благо, подаренное вами, всегда возвращается во стократ.

Всемирный день благодарности - история праздника

Свое начало этот праздник берет еще в 1965 году на Гавайях, а идея необычного дня принадлежит директору группы медитации ООН Шри Чинмою. Тогда международное собрание решило, что было бы хорошо иметь день в году, когда можно официально выразить свою благодарность и признательность другим. Поэтому ежегодно 21 сентября все люди на планете стараются поблагодарить друг друга словами или маленькими презентами, и тоже получают слова благодарности. Кстати, было замечено, что люди почему-то реже выражают благодарность на работе, чем в другом месте, а женщины благодарят больше, чем мужчины.

Всемирный день благодарности - как красиво поблагодарить своими словами и в стихах

"Спасибо" слово непростое,

Видео дня

Его всем нужно говорить,

Ведь благодарность помогает

Счастливо и спокойно жить.

Благодарить не забывайте,

Чтоб больше вам судьба дала,

Любовь, добро и понимание

Она чтоб всем вам принесла.

Сказать "спасибо" ведь несложно,

А сколько в слове том тепла,

С ним все обиды и ненастья

Сгорают сразу и дотла.

***

В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В этот день хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!

***

С днем "спасибо" поздравляю

Всех на свете я людей,

С каждым пусть "спасибо" наша

Жизнь становится добрей.

Благодарные слова

Чтоб по всей земле звучали,

Чтоб обид и зла на сердце

Никогда мы не держали.

Я желаю, чтобы к счастью

Нас вели одни дороги,

Говорили мы "спасибо"

Миру, небу, солнцу, Богу.

***

В этот день хочу поблагодарить Вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.

***

"Спасибо" - приятное, теплое слово,

В нем слышатся нотки чего-то родного,

Когда я кому-то его говорю,

Частичку души человеку дарю.

Пусть слово звучит это чаще и чаще,

И в мыслях намного становится слаще,

Не бойтесь за что-либо благодарить,

И станет намного счастливее жить!

***

С Всемирным днем благодарности! Пусть это слово всегда будет звучать даже, казалось бы, за каждую мелочь. "Спасибо" греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.

***

Давайте скажем мы спасибо

За теплоту, заботу и добро

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

Тем, с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов

И близким лучшего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

***

"Спасибо" - слово непростое,

Оно пароль для нас для всех,

Его скажи с улыбкой доброй -

И гарантирован успех.

Я в день "спасибо" вам желаю

Всегда и всех благодарить,

Быть вежливым, всегда учтивым,

Легко и беззаботно жить.

***

Поздравляю с Всемирным днем благодарности! Пусть твоё сердце не забывает говорить "спасибо" за эту жизнь, за счастье каждого дня, за возможности и удачи. Желаю совершать много добрых поступков и в ответ получать искреннюю благодарность. Желаю слышать в свой адрес "спасибо" не только за помощь, а просто так - за то, что ты есть и за то, что ты - такой прекрасный человек!

***

День "спасибо" отмечает

Нынче весь честной народ.

Благодарность - это сила,

Лишь добро она несет.

Слово важное, простое

Нужно чаще говорить.

И тогда звезда успеха

Будет вам всегда светить.

Всемирный день благодарности - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники и выходные в сентябре 2023 - подробный календарь всех дат.

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