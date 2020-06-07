Троица 2020: традиции, приметы и что нельзя делать в этот праздник

Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Это событие обозначило триединство Бога.

Святая Троица – один из главных православных церковных праздников. Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Отсюда и название праздника происходит. В народе день Троицы еще называют Зелеными праздниками.

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Ежегодно этот праздник отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Поэтому у православных христиан праздник Троица имеет еще одно название – Пятидесятница.

В 2020 году Святая Троица пришлась на сегодняшнюю дату, 7 июня, как у православных христиан, так и у католиков. Это один из редких случаев, когда даты праздников у христиан восточного и западного обрядов совпали.

Святая Троица – что это за праздник

Впервые отпраздновать решили Троицу апостолы, бывшие учениками Иисуса Христа. Таким образом они решили увековечить великое событие – сошествие на них и Деву Марию Святого Духа.

Произошло это событие на 50-й день после Воскресения Господня. По библейскому преданию, Святой Дух сошел на Матерь Божию и апостолов в виде благодатного огня. Затем апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа для народов мира.

Как принято отмечать Троицу

В День Святой Троицы христиане украшают свои дома ветвями деревьев и зелеными душистыми травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле. Верующие в этот день посещают праздничное богослужение в храме.

После церковной службы принято посещать или приглашать в гости близких родственников и друзей. Поэтому, готовясь к празднику, накануне хозяйки проводят генеральную уборку в доме и во дворе. Они готовят разные угощения, в частности пекут хлеб или каравай. После праздничного обеда обычно устраивались народные гуляния.

Что можно и запрещено делать на Троицу

День Святой Троицы считается очень важным и радостным, поэтому не приветствуется никакая работа по дому: уборка, глажка, стирка или шитье. Также нельзя работать в огороде или на даче.

Не рекомендуется на Троицу ходить на кладбище, поскольку для этого есть специальный день накануне праздника – Троицкая родительская суббота.

На Зеленые праздники старались не купаться в водоемах – будь то озеро, река или море. В народе верили, что русалки и мавки могут утащить под воду или защекотать насмерть.

Приметы на Святую Троицу

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Хорошей приметой на Троицу было сватовство – считалось, если посвататься на Троицу и жениться на Покров (14 октября), то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Святая Троица считалась днем, когда весна окончательно уступает лету. Учитывая это, у наших предков были несколько погодных знаков:

Дождь на Троицу - к обильному урожаю хлеба и грибов;

Попасть под дождь – к добру и осуществлению желаний;

Кто увидит радугу – обретет здоровье и богатство в будущем году;

Дождливая Пятидесятница – лето будет теплым;

Если в этот день жарко – все лето будет засушливым.

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