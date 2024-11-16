Кто ваш ангел-хранитель и икона заступница, если день рождения летом: полный список

Летние именинники так же, как и все остальные, должны знать, кто их оберегает.

Некоторые люди, задаваясь вопросом: "Кто мой ангел хранитель?", не знают, как на него ответить. Привычно, если человека назвали в честь святого, но так бывает не всегда. К тому же, со сменой календаря у многих украинцев возникла путаница в праздничных днях.

Святые покровители и икона заступница по дате рождения

Важно понимать, что если человек родился с июня по август, у него будет свой личный святой, день памяти которого чествуется в ту или иную дату - близкую к дню рождения смертного. Для того чтобы не сомневаться, найдите число своих именин среди списка ниже.

Июнь

Видео дня

1 июня - преподобный Агапит.

2 июня - святитель Никифор исповедник.

3 июня - мученик Лукиллиан.

4 июня - святитель Митрофан.

5 июня - блаженный Константин.

6 июня - преподобный Виссарион.

7 июня - священномученик Феодот Анкирский.

8 июня - великомученик Феодор Стратилат.

9 июня - святитель Кирилл.

10 июня - священномученик Тимофей.

11 июня - апостолы Варфоломей и Варнава.

12 июня - преподобный Онуфрий Великий.

13 июня - мученица Акилина Старшая.

14 июня - пророк Елисей и святитель Мефодий.

15 июня - пророк Амоса, святитель Михаил.

16 июня - святитель Тихон.

17 июня - мученики Мануил, Савел и Исмаил.

18 июня - мученик Леонтий.

19 июня - апостол Иуда.

20 июня - священномученик Мефодий.

21 июня - мученик Иулиан Тарсийский.

22 июня - священномученик Евсевий.

23 июня - мученица Агриппина.

24 июня - святой Иоанн Креститель..

25 июня - преподобномученица Феврония.

26 июня - преподобный Давид Солунский.

27 июня - преподобный Самсон.

28 июня - бессребреники Кир и Иоанн.

29 июня - апостолы Петр и Павел.

30 июня - апостолы Петр, Андрей, Филипп, Яков, Иоанн и другие.

Июль

1 июля - бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан.

2 июля - святитель Фотий.

3 июля - святитель Анатолий.

4 июля - святитель Андрей.

5 июля - преподобный Афанасий Афонский.

6 июля - преподобный Сисой Великий.

7 июля - благоверный Аскольд.

8 июля - великомученик Прокопий.

9 июля - священномученик Панкратий.

10 июля - преподобный Антоний Печерский.

11 июля - равноапостольная Ольга.

12 июля - мученики Прокл и Иларий.

13 июля - архангел Гавриил.

14 июля - апостол Акила.

15 июля - равноапостольный великий князь Владимир.

16 июля - священномученик Афиноген.

17 июля - великомученица Марина.

18 июля - мученик Емилиан.

19 июля - преподобная Макрина.

20 июля - пророк Илья.

21 июля - преподобные Симеон и Иоанн.

22 июля - равноапостольная Мария Магдалина.

23 июля - святые Трофим и Феофил.

24 июля - благоверные князья Борис и Глеб.

25 июля - праведная Анна, мать Девы Марии.

26 июля - мученик Ермолай.

27 июля - великомученик и целитель Пантелеймон.

28 июля - апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.

29 июля - мученик Калиник.

30 июля - апостолы Сила, Силуан, Андроник.

31 июля - святой Евдоким Каппадокиянин.

Август

1 августа - мученица Соломония (Саломия).

2 августа - священномученик Стефан.

3 августа - преподобные Исаакий исповедник, Далмат и Фавст.

4 августа - семь отроков Ефейских.

5 августа - мученик Евсигний Антиохийский.

7 августа - преподобный Пимен Многоболезненный, Печерский.

8 августа - святитель Емилиан.

9 августа - апостол Матфий.

10 августа - священномученик Лаврентий.

11 августа - преподобномученики Феодор и Василий.

12 августа - святой Валентин.

13 августа - преподобный Максим Исповедник.

14 августа - пророк Михей.

15 августа - Дева Мария..

16 августа - мученик Диомид врач.

17 августа - преподобный Алипий.

18 августа - мученики Флор и Лавр.

19 августа - мученик Андрей Стратилат.

20 августа - пророк Самуил.

21 августа - апостол Фаддей.

22 августа - мученики Агафоник, Зотик.

23 августа - мученик Лупп Солунский.

24 августа - священномученик Евтихий.

25 августа - апостол Тит.

26 августа - мученик Адриан и мученица Наталия.

27 августа - преподобный Пимен Великий.

28 августа - преподобный Моисей Мурин.

29 августа - Иоанн Предтеча.

30 августа - святители Александр, Иоанн Постник и Павел Новый.

31 августа - Дева Мария.

Икона-заступница у людей, рожденных летом, не одна - их целых три: Владимирская икона Божией Матери, "Неопалимая купина" и икона Божией Матери "Всех скорбящих радость".

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