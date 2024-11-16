Кто ваш ангел-хранитель и икона заступница, если день рождения летом: полный список

Некоторые люди, задаваясь вопросом: "Кто мой ангел хранитель?", не знают, как на него ответить. Привычно, если человека назвали в честь святого, но так бывает не всегда. К тому же, со сменой календаря у многих украинцев возникла путаница в праздничных днях.

Святые покровители и икона заступница по дате рождения

Важно понимать, что если человек родился с июня по август, у него будет свой личный святой, день памяти которого чествуется в ту или иную дату - близкую к дню рождения смертного. Для того чтобы не сомневаться, найдите число своих именин среди списка ниже.

Июнь

Видео дня
  • 1 июня - преподобный Агапит.
  • 2 июня - святитель Никифор исповедник.
  • 3 июня - мученик Лукиллиан.
  • 4 июня - святитель Митрофан.
  • 5 июня - блаженный Константин.
  • 6 июня - преподобный Виссарион.
  • 7 июня - священномученик Феодот Анкирский.
  • 8 июня - великомученик Феодор Стратилат.
  • 9 июня - святитель Кирилл.
  • 10 июня - священномученик Тимофей.
  • 11 июня - апостолы Варфоломей и Варнава.
  • 12 июня - преподобный Онуфрий Великий.
  • 13 июня - мученица Акилина Старшая.
  • 14 июня - пророк Елисей и святитель Мефодий.
  • 15 июня - пророк Амоса, святитель Михаил.
  • 16 июня - святитель Тихон.
  • 17 июня - мученики Мануил, Савел и Исмаил.
  • 18 июня - мученик Леонтий.
  • 19 июня - апостол Иуда.
  • 20 июня - священномученик Мефодий.
  • 21 июня - мученик Иулиан Тарсийский.
  • 22 июня - священномученик Евсевий.
  • 23 июня - мученица Агриппина.
  • 24 июня - святой Иоанн Креститель..
  • 25 июня - преподобномученица Феврония.
  • 26 июня - преподобный Давид Солунский.
  • 27 июня - преподобный Самсон.
  • 28 июня - бессребреники Кир и Иоанн.
  • 29 июня - апостолы Петр и Павел.
  • 30 июня - апостолы Петр, Андрей, Филипп, Яков, Иоанн и другие.

Июль

  • 1 июля - бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан.
  • 2 июля - святитель Фотий.
  • 3 июля - святитель Анатолий.
  • 4 июля - святитель Андрей.
  • 5 июля - преподобный Афанасий Афонский.
  • 6 июля - преподобный Сисой Великий.
  • 7 июля - благоверный Аскольд.
  • 8 июля - великомученик Прокопий.
  • 9 июля - священномученик Панкратий.
  • 10 июля - преподобный Антоний Печерский.
  • 11 июля - равноапостольная Ольга. 
  • 12 июля - мученики Прокл и Иларий.
  • 13 июля - архангел Гавриил.
  • 14 июля - апостол Акила.
  • 15 июля - равноапостольный великий князь Владимир.
  • 16 июля - священномученик Афиноген.
  • 17 июля - великомученица Марина.
  • 18 июля - мученик Емилиан.
  • 19 июля - преподобная Макрина.
  •  20 июля - пророк Илья.
  • 21 июля - преподобные Симеон и Иоанн.
  • 22 июля - равноапостольная Мария Магдалина.
  • 23 июля - святые Трофим и Феофил.
  • 24 июля - благоверные князья Борис и Глеб. 
  • 25 июля - праведная Анна, мать Девы Марии.
  • 26 июля - мученик Ермолай.
  • 27 июля - великомученик и целитель Пантелеймон.
  • 28 июля - апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.
  • 29 июля - мученик Калиник.
  • 30 июля - апостолы Сила, Силуан, Андроник.
  • 31 июля - святой Евдоким Каппадокиянин.

Август

  • 1 августа - мученица Соломония (Саломия).
  • 2 августа - священномученик Стефан.
  • 3 августа - преподобные Исаакий исповедник, Далмат и Фавст.
  • 4 августа - семь отроков Ефейских.
  • 5 августа - мученик Евсигний Антиохийский.
  • 7 августа - преподобный Пимен Многоболезненный, Печерский.
  • 8 августа - святитель Емилиан.
  • 9 августа - апостол Матфий.
  • 10 августа - священномученик Лаврентий.
  • 11 августа - преподобномученики Феодор и Василий.
  • 12 августа - святой Валентин.
  • 13 августа - преподобный Максим Исповедник.
  • 14 августа - пророк Михей.
  • 15 августа - Дева Мария..
  • 16 августа - мученик Диомид врач.
  • 17 августа - преподобный Алипий.
  • 18 августа - мученики Флор и Лавр.
  • 19 августа - мученик Андрей Стратилат.
  • 20 августа - пророк Самуил.
  • 21 августа - апостол Фаддей.
  • 22 августа - мученики Агафоник, Зотик.
  • 23 августа - мученик Лупп Солунский.
  • 24 августа - священномученик Евтихий.
  • 25 августа - апостол Тит.
  • 26 августа - мученик Адриан и мученица Наталия.
  • 27 августа - преподобный Пимен Великий.
  • 28 августа - преподобный Моисей Мурин.
  • 29 августа - Иоанн Предтеча.
  • 30 августа - святители Александр, Иоанн Постник и Павел Новый.
  • 31 августа - Дева Мария.

Икона-заступница у людей, рожденных летом, не одна - их целых три: Владимирская икона Божией Матери, "Неопалимая купина" и икона Божией Матери "Всех скорбящих радость".

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