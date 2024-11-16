Кто ваш ангел-хранитель и икона заступница, если день рождения летом: полный список

Некоторые люди, задаваясь вопросом: "Кто мой ангел хранитель?", не знают, как на него ответить. Привычно, если человека назвали в честь святого, но так бывает не всегда. К тому же, со сменой календаря у многих украинцев возникла путаница в праздничных днях.
Святые покровители и икона заступница по дате рождения
Важно понимать, что если человек родился с июня по август, у него будет свой личный святой, день памяти которого чествуется в ту или иную дату - близкую к дню рождения смертного. Для того чтобы не сомневаться, найдите число своих именин среди списка ниже.
Июнь
- 1 июня - преподобный Агапит.
- 2 июня - святитель Никифор исповедник.
- 3 июня - мученик Лукиллиан.
- 4 июня - святитель Митрофан.
- 5 июня - блаженный Константин.
- 6 июня - преподобный Виссарион.
- 7 июня - священномученик Феодот Анкирский.
- 8 июня - великомученик Феодор Стратилат.
- 9 июня - святитель Кирилл.
- 10 июня - священномученик Тимофей.
- 11 июня - апостолы Варфоломей и Варнава.
- 12 июня - преподобный Онуфрий Великий.
- 13 июня - мученица Акилина Старшая.
- 14 июня - пророк Елисей и святитель Мефодий.
- 15 июня - пророк Амоса, святитель Михаил.
- 16 июня - святитель Тихон.
- 17 июня - мученики Мануил, Савел и Исмаил.
- 18 июня - мученик Леонтий.
- 19 июня - апостол Иуда.
- 20 июня - священномученик Мефодий.
- 21 июня - мученик Иулиан Тарсийский.
- 22 июня - священномученик Евсевий.
- 23 июня - мученица Агриппина.
- 24 июня - святой Иоанн Креститель..
- 25 июня - преподобномученица Феврония.
- 26 июня - преподобный Давид Солунский.
- 27 июня - преподобный Самсон.
- 28 июня - бессребреники Кир и Иоанн.
- 29 июня - апостолы Петр и Павел.
- 30 июня - апостолы Петр, Андрей, Филипп, Яков, Иоанн и другие.
Июль
- 1 июля - бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан.
- 2 июля - святитель Фотий.
- 3 июля - святитель Анатолий.
- 4 июля - святитель Андрей.
- 5 июля - преподобный Афанасий Афонский.
- 6 июля - преподобный Сисой Великий.
- 7 июля - благоверный Аскольд.
- 8 июля - великомученик Прокопий.
- 9 июля - священномученик Панкратий.
- 10 июля - преподобный Антоний Печерский.
- 11 июля - равноапостольная Ольга.
- 12 июля - мученики Прокл и Иларий.
- 13 июля - архангел Гавриил.
- 14 июля - апостол Акила.
- 15 июля - равноапостольный великий князь Владимир.
- 16 июля - священномученик Афиноген.
- 17 июля - великомученица Марина.
- 18 июля - мученик Емилиан.
- 19 июля - преподобная Макрина.
- 20 июля - пророк Илья.
- 21 июля - преподобные Симеон и Иоанн.
- 22 июля - равноапостольная Мария Магдалина.
- 23 июля - святые Трофим и Феофил.
- 24 июля - благоверные князья Борис и Глеб.
- 25 июля - праведная Анна, мать Девы Марии.
- 26 июля - мученик Ермолай.
- 27 июля - великомученик и целитель Пантелеймон.
- 28 июля - апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.
- 29 июля - мученик Калиник.
- 30 июля - апостолы Сила, Силуан, Андроник.
- 31 июля - святой Евдоким Каппадокиянин.
Август
- 1 августа - мученица Соломония (Саломия).
- 2 августа - священномученик Стефан.
- 3 августа - преподобные Исаакий исповедник, Далмат и Фавст.
- 4 августа - семь отроков Ефейских.
- 5 августа - мученик Евсигний Антиохийский.
- 7 августа - преподобный Пимен Многоболезненный, Печерский.
- 8 августа - святитель Емилиан.
- 9 августа - апостол Матфий.
- 10 августа - священномученик Лаврентий.
- 11 августа - преподобномученики Феодор и Василий.
- 12 августа - святой Валентин.
- 13 августа - преподобный Максим Исповедник.
- 14 августа - пророк Михей.
- 15 августа - Дева Мария..
- 16 августа - мученик Диомид врач.
- 17 августа - преподобный Алипий.
- 18 августа - мученики Флор и Лавр.
- 19 августа - мученик Андрей Стратилат.
- 20 августа - пророк Самуил.
- 21 августа - апостол Фаддей.
- 22 августа - мученики Агафоник, Зотик.
- 23 августа - мученик Лупп Солунский.
- 24 августа - священномученик Евтихий.
- 25 августа - апостол Тит.
- 26 августа - мученик Адриан и мученица Наталия.
- 27 августа - преподобный Пимен Великий.
- 28 августа - преподобный Моисей Мурин.
- 29 августа - Иоанн Предтеча.
- 30 августа - святители Александр, Иоанн Постник и Павел Новый.
- 31 августа - Дева Мария.
Икона-заступница у людей, рожденных летом, не одна - их целых три: Владимирская икона Божией Матери, "Неопалимая купина" и икона Божией Матери "Всех скорбящих радость".