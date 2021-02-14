Ежегодно 15 февраля христиане отмечают важный церковный праздник - Сретение Господне. В этот день по преданию Дева Мария и Йосиф посетили Иерусалимский храм через 40 дней после рождения Христа. Там они встретились с 300-летним праведником Симоном, который признал в Иисусе Сына Божьего.
Главные традиции и приметы праздника Сретение
Сегодня в церкви святят воду и свечи и приносят домой. Хорошей приметой считается обойти дом и обеденный стол с освященной свечой - так можно отпугнуть злых духов и болезни. Также свечу давали в руки больному человеку, чтобы ускорить выздоровление.
Сретенские свечи хранили дома и доставали при грозе, сложных родах, природных катаклизмах или тяжелых болезнях. Считалось, что свечи привлекают благополучие. А водой со Сретения натирают больное место или пьют, если болит что-то внутри.
Существуют также погодные приметы, связанные со Сретением:
- Какой день Сретения, такой будет и весна.
- Сильный снегопад сегодня предвещает дождливую весну.
- Ясная безоблачная ночь на Сретение - к хорошему урожаю фруктов.
- Сильный ветер сегодня - к плохому урожаю.
Поздравления с наступающим Сретением Господним
В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.
Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в Божий храм. Ведь сегодня большой православный праздник Сретение. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деянья. Пускай будут здоровыми все Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь.
Со Сретением Господним
Я вас поздравляю.
Мира в душах ваших светлых
В этот день желаю.
Снизойдет пускай сегодня
На вас Божия благодать,
Чтоб Его большую силу
Вы смогли бы увидать.
Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
Со Сретением Господним
Поздравляю от души.
Пусть поют над вами песни
Ангелы в ночной тиши.
Пусть счастливой жизнь лишь будет,
Мир живет пускай в сердцах,
Помогает пусть вам небо
Пусть во всех ваших делах.
Радости вам и достатка,
Понимания, добра,
Веры крепкой и терпения,
Кротости в душе, тепла.
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