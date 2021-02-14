15 февраля верующие отмечают один из важнейших церковных праздников - Сретение Господне.

Ежегодно 15 февраля христиане отмечают важный церковный праздник - Сретение Господне. В этот день по преданию Дева Мария и Йосиф посетили Иерусалимский храм через 40 дней после рождения Христа. Там они встретились с 300-летним праведником Симоном, который признал в Иисусе Сына Божьего.

Главные традиции и приметы праздника Сретение

Сегодня в церкви святят воду и свечи и приносят домой. Хорошей приметой считается обойти дом и обеденный стол с освященной свечой - так можно отпугнуть злых духов и болезни. Также свечу давали в руки больному человеку, чтобы ускорить выздоровление.

Сретенские свечи хранили дома и доставали при грозе, сложных родах, природных катаклизмах или тяжелых болезнях. Считалось, что свечи привлекают благополучие. А водой со Сретения натирают больное место или пьют, если болит что-то внутри.

Существуют также погодные приметы, связанные со Сретением:

Какой день Сретения, такой будет и весна.

Сильный снегопад сегодня предвещает дождливую весну.

Ясная безоблачная ночь на Сретение - к хорошему урожаю фруктов.

Сильный ветер сегодня - к плохому урожаю.

Поздравления с наступающим Сретением Господним

В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в Божий храм. Ведь сегодня большой православный праздник Сретение. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деянья. Пускай будут здоровыми все Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь.

Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

Со Сретением Господним

Поздравляю от души.

Пусть поют над вами песни

Ангелы в ночной тиши.

Пусть счастливой жизнь лишь будет,

Мир живет пускай в сердцах,

Помогает пусть вам небо

Пусть во всех ваших делах.

Радости вам и достатка,

Понимания, добра,

Веры крепкой и терпения,

Кротости в душе, тепла.

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Автор: Екатерина Пулатова