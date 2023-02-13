Отправьте близкому человеку пожелание спокойной ночи, и крепкий сон ему гарантирован.

Перед сном близкие люди каждую ночь желают друг другу спокойной ночи. Эти простые слова согревают сердце и показывают нашу заботу о родном человеке. УНИАН собрал красивые пожелания сладких снов в стихах, прозе и ярких картинках.

Ранее мы также публиковали красивые слова благодарности, чтобы оригинально сказать "спасибо".

Пожелания спокойной ночи в стихах и прозе

Приятных снов! Спокойной ночи

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Тебе желаю от души.

Пусть сны, которые увидишь,

Будут лишь радостью полны.

***

Спокойной ночи, сладких снов

И тихой, мирной ночи.

Пускай приснится добрый сон,

Счастливым будет очень!

***

Пусть тебе приснится месяц,

Нежно счастьем позолочен,

Занавес улыбок светлых...

Сладких снов! Спокойной ночи!

***

Сладких снов тебе желаю.

Спи спокойно, обнимаю.

Пусть приснятся тебе сны,

Что лишь радости полны.

***

Ночь пришла. Пришла пора

Нам прощаться до утра.

Я пожелаю тебе ночи

Спокойной, доброй очень-очень,

Пусть в яркий свет ночной луны

Приснятся радужные сны!

***

Закрывай скорее очи —

Спать пора! Спокойной ночи!

Шлю тебе я пожеланья

Доброй ночи и вниманья!

Пусть приснится тебе море,

Солнце, игры на просторе.

Или, может, сад, цветы

И в прекрасном мире ты!

***

Пришла к нам ночь на смену дня.

Пора закончить все дела

И мыслей бег остановить,

Постель уютно расстелить.

Я пожелаю добрых снов,

Нежнее легких облаков,

Приятных, сладких, как нуга.

Спокойной ночи до утра!

***

Засыпай, спокойной ночи!

Пусть приснится все, что хочешь,

Отдыхай и отоспись,

А проснувшись, улыбнись!

***

Спокойной ночи, снов чудесных,

Красивых, ярких, интересных.

С улыбкой счастья, засыпая,

Тебе я выспаться желаю.

***

Доброй ночи. Пускай ночь заберет всю усталость и весь негатив сегодняшнего дня. Желаю хорошо отдохнуть и набраться новых сил. Пускай тебя снятся самые хорошие сны.

***

Спокойной ночи! Пускай твой сон будет сладким и крепким. Чтоб тебе приснилось что-то очень приятное, доброе и хорошее.

***

Пусть ночь будет тихой и спокойной, пусть ничто не тревожит твой сон. Желаю сладких и волшебных сновидений!

***

Желаю сладких, добрых снов, чтобы хорошенько выспаться, полноценно отдохнуть и проснуться в позитивном настроении на новый день. Спокойной ночи!

***

Желаю тебе хороших сновидений, легкости и покоя. Пусть ангелы оберегают тебя. Спи сладко. Спокойной ночи!

***

Желаю спокойной ночи, желаю приятных снов, чтобы не разбудили шум, переживания или плохие мысли. Пусть проснешься ты в прекрасном настроении!

Картинки и открытки с пожелание спокойной ночи

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