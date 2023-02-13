Перед сном близкие люди каждую ночь желают друг другу спокойной ночи. Эти простые слова согревают сердце и показывают нашу заботу о родном человеке. УНИАН собрал красивые пожелания сладких снов в стихах, прозе и ярких картинках.
Ранее мы также публиковали красивые слова благодарности, чтобы оригинально сказать "спасибо".
Пожелания спокойной ночи в стихах и прозе
Приятных снов! Спокойной ночи
Тебе желаю от души.
Пусть сны, которые увидишь,
Будут лишь радостью полны.
***
Спокойной ночи, сладких снов
И тихой, мирной ночи.
Пускай приснится добрый сон,
Счастливым будет очень!
***
Пусть тебе приснится месяц,
Нежно счастьем позолочен,
Занавес улыбок светлых...
Сладких снов! Спокойной ночи!
***
Сладких снов тебе желаю.
Спи спокойно, обнимаю.
Пусть приснятся тебе сны,
Что лишь радости полны.
***
Ночь пришла. Пришла пора
Нам прощаться до утра.
Я пожелаю тебе ночи
Спокойной, доброй очень-очень,
Пусть в яркий свет ночной луны
Приснятся радужные сны!
***
Закрывай скорее очи —
Спать пора! Спокойной ночи!
Шлю тебе я пожеланья
Доброй ночи и вниманья!
Пусть приснится тебе море,
Солнце, игры на просторе.
Или, может, сад, цветы
И в прекрасном мире ты!
***
Пришла к нам ночь на смену дня.
Пора закончить все дела
И мыслей бег остановить,
Постель уютно расстелить.
Я пожелаю добрых снов,
Нежнее легких облаков,
Приятных, сладких, как нуга.
Спокойной ночи до утра!
***
Засыпай, спокойной ночи!
Пусть приснится все, что хочешь,
Отдыхай и отоспись,
А проснувшись, улыбнись!
***
Спокойной ночи, снов чудесных,
Красивых, ярких, интересных.
С улыбкой счастья, засыпая,
Тебе я выспаться желаю.
***
Доброй ночи. Пускай ночь заберет всю усталость и весь негатив сегодняшнего дня. Желаю хорошо отдохнуть и набраться новых сил. Пускай тебя снятся самые хорошие сны.
***
Спокойной ночи! Пускай твой сон будет сладким и крепким. Чтоб тебе приснилось что-то очень приятное, доброе и хорошее.
***
Пусть ночь будет тихой и спокойной, пусть ничто не тревожит твой сон. Желаю сладких и волшебных сновидений!
***
Желаю сладких, добрых снов, чтобы хорошенько выспаться, полноценно отдохнуть и проснуться в позитивном настроении на новый день. Спокойной ночи!
***
Желаю тебе хороших сновидений, легкости и покоя. Пусть ангелы оберегают тебя. Спи сладко. Спокойной ночи!
***
Желаю спокойной ночи, желаю приятных снов, чтобы не разбудили шум, переживания или плохие мысли. Пусть проснешься ты в прекрасном настроении!