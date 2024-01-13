Старый Новый год, или, как его еще называют, Новый год на бис - уникальный и любимый многими праздник. Этот исторический феномен получился в результате смены летоисчисления и прижился, как дополнительный праздник. Причем многие отмечают его с не меньшим размахом, чем Новый год 1 января. Как бы там ни было, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" самый любимый праздник и еще раз пожелать родным и близким в новом году здоровья, успехов, осуществления желаний и, главное - мира.
Поздравление со Старым Новым годом в стихах и прозе
Счастья, радости, здоровья,
Любви, мира и всех благ
Пожелаю я сегодня.
Пусть уют дарит очаг.
Пусть родные будут рядом,
И средь множества забот
Всё же вам покой подарит
Этот Старый Новый год!
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С праздником Вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для Вас лучше и спокойнее.
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В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
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Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.
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Мы сегодня провожаем
Старый Новый год.
Пусть плохое с ним уходит,
И печаль уйдёт.
А взамен пусть прибывает
Радость и удача,
И достаток, и стабильность
К этому в придачу.
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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю забыть всё плохое. Желаю простить всех обидчиков. Желаю по старой традиции включить гирлянду, зажечь свечу, налить шампанского и загадать заветное желание. И пусть всё непременно сбудется. Пусть впереди ждет много приятных сюрпризов, больших путешествий, успешных дел. Желаю любви, добра, душевного тепла и радости.
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Очень любит наш народ
Праздник, Старый Новый год.
Счастье в гости позовём,
Доброте накроем стол
И Здоровью наливаем
И с Любовью поздравляем.
Что бы не было невзгод,
Что б был светел этот год.
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Нас не понимают, критикуют и даже высмеивают, а мы продолжаем поздравлять друг друга со Старым Новым годом! Пусть счастья, любви, здоровья и сбывшихся мечт будет в два раза больше! А загаданные желания не растворяются пеплом в бокале, а сбываются наяву.
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Старый Новый год проводим,
В прошлом он теперь для нас.
Пожелаю я сегодня,
Счастья каждому из вас.
Унесет пусть год плохое,
Все болезни, всю печаль.
Новому уступит место,
Уходя тихонько вдаль.
Со Старым Новым годом - картинки
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