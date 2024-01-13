Пожелайте на Старый Новый год добра, Божьей опеки и мира.

Старый Новый год, или, как его еще называют, Новый год на бис - уникальный и любимый многими праздник. Этот исторический феномен получился в результате смены летоисчисления и прижился, как дополнительный праздник. Причем многие отмечают его с не меньшим размахом, чем Новый год 1 января. Как бы там ни было, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" самый любимый праздник и еще раз пожелать родным и близким в новом году здоровья, успехов, осуществления желаний и, главное - мира.

Поздравление со Старым Новым годом в стихах и прозе

Счастья, радости, здоровья,

Любви, мира и всех благ

Видео дня

Пожелаю я сегодня.

Пусть уют дарит очаг.

Пусть родные будут рядом,

И средь множества забот

Всё же вам покой подарит

Этот Старый Новый год!

***

С праздником Вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для Вас лучше и спокойнее.

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.

***

Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит,

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю забыть всё плохое. Желаю простить всех обидчиков. Желаю по старой традиции включить гирлянду, зажечь свечу, налить шампанского и загадать заветное желание. И пусть всё непременно сбудется. Пусть впереди ждет много приятных сюрпризов, больших путешествий, успешных дел. Желаю любви, добра, душевного тепла и радости.

***

Очень любит наш народ

Праздник, Старый Новый год.

Счастье в гости позовём,

Доброте накроем стол

И Здоровью наливаем

И с Любовью поздравляем.

Что бы не было невзгод,

Что б был светел этот год.

***

Нас не понимают, критикуют и даже высмеивают, а мы продолжаем поздравлять друг друга со Старым Новым годом! Пусть счастья, любви, здоровья и сбывшихся мечт будет в два раза больше! А загаданные желания не растворяются пеплом в бокале, а сбываются наяву.

***

Старый Новый год проводим,

В прошлом он теперь для нас.

Пожелаю я сегодня,

Счастья каждому из вас.

Унесет пусть год плохое,

Все болезни, всю печаль.

Новому уступит место,

Уходя тихонько вдаль.

Со Старым Новым годом - картинки

***

***

***

***

***

Вас также могут заинтересовать новости: