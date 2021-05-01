Сошествие Благодатного огня ежегодно происходит накануне праздника Светлого Христова Воскресения.

Каждый год накануне Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня (Воскресения) происходит схождение Благодатного огня. В этом году это пройдет в Великую субботу, 1 мая.

Особенности церемонии 2021 года

Схождение Благодатного огня в 2021 году, как и в предыдущем, снова будет происходить в условиях карантина. Участие в церемонии внутри Храма Гроба Господня смогут принять лишь 2,5 тысячи верующих. При этом у них должны быть сертификаты вакцинации.

Однако восхождение Святого света можно будет наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.

Что означает Благодатный огонь

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникБлагодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).

Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".

История Благодатного огня

Первым свидетелем схождения Благодатного огня был апостол Петр. По церковным преданиям, он узнал о воскресении Иисуса и отправился к его гробнице. На месте, где лежало тело Спасителя, апостол увидел яркий свет, озаривший Гроб Господень.

В целом Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня уже не первое тысячелетие. Церковную службу в Иерусалиме, на которой сходит Благодатный огонь, миллионы раз описывали многочисленные очевидцы.

Считается, что, если огонь не сойдет, – мир ожидает трагедия. В то же время ежегодно священники традиционно выносят из кувуклии Святой свет.

Как сходит Благодатный огонь

Церемония схождения огня начинается примерно за сутки до начала празднования Светлого Христова Воскресения. Участие в службе принимают священники нескольких православных конфессий. Возглавляет богослужение Иерусалимский патриарх.

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеЧин схождения огня совершается в 12 часов дня и включает три этапа: крестный ход, вход патриарха в кувуклию Гроба Господня и его молитву о схождении огня.

Так, после крестного хода в кувуклию заходят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит. К тому же перед тем оба снимают одеяния и остаются в самих лишь подрясниках. Это делается для того, чтобы все присутствующие могли убедиться, что они не пронесли с собой спички или зажигалки.

К самому Гробу Господню подходит лишь Иерусалимский патриарх. Патриарх выходит из кувуклии уже с зажженными свечами, благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь. А делегации из разных стран развезут лампады с Благодатным огнем во все уголки мира, в частности доставляют его и в Украину.

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Автор: Алина Вишневская