Каждый год накануне Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня (Воскресения) происходит схождение Благодатного огня. В этом году это пройдет в Великую субботу, 1 мая.
Особенности церемонии 2021 года
Схождение Благодатного огня в 2021 году, как и в предыдущем, снова будет происходить в условиях карантина. Участие в церемонии внутри Храма Гроба Господня смогут принять лишь 2,5 тысячи верующих. При этом у них должны быть сертификаты вакцинации.
Однако восхождение Святого света можно будет наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.
Что означает Благодатный огонь
Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникБлагодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).
Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".
История Благодатного огня
Первым свидетелем схождения Благодатного огня был апостол Петр. По церковным преданиям, он узнал о воскресении Иисуса и отправился к его гробнице. На месте, где лежало тело Спасителя, апостол увидел яркий свет, озаривший Гроб Господень.
В целом Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня уже не первое тысячелетие. Церковную службу в Иерусалиме, на которой сходит Благодатный огонь, миллионы раз описывали многочисленные очевидцы.
Считается, что, если огонь не сойдет, – мир ожидает трагедия. В то же время ежегодно священники традиционно выносят из кувуклии Святой свет.
Как сходит Благодатный огонь
Церемония схождения огня начинается примерно за сутки до начала празднования Светлого Христова Воскресения. Участие в службе принимают священники нескольких православных конфессий. Возглавляет богослужение Иерусалимский патриарх.
Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеЧин схождения огня совершается в 12 часов дня и включает три этапа: крестный ход, вход патриарха в кувуклию Гроба Господня и его молитву о схождении огня.
Так, после крестного хода в кувуклию заходят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит. К тому же перед тем оба снимают одеяния и остаются в самих лишь подрясниках. Это делается для того, чтобы все присутствующие могли убедиться, что они не пронесли с собой спички или зажигалки.
К самому Гробу Господню подходит лишь Иерусалимский патриарх. Патриарх выходит из кувуклии уже с зажженными свечами, благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь. А делегации из разных стран развезут лампады с Благодатным огнем во все уголки мира, в частности доставляют его и в Украину.
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