С Вознесением Господним - поздравления в открытках, картинках и стихах

Вознесение Господне всегда приходится на четверг.

В 2020 году православные Вознесение Господне отмечают сегодня, 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.

Вознесение - праздник с "плавающей" датой, которая зависит от Пасхи, выпадает на 40 день после нее и всегда приходится на четверг.

УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Вознесением Господним в открытках, картинках и стихах.

Поздравления с Вознесением Господним

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

***

С Вознесеньем вас, желаю вам добра,

Светлой, искренней, горячей веры,

Пусть не будет горечи и зла,

Будьте для детей всегда примером,

Пусть любовь согреет вас теплом,

Пусть здоровье будет, настроенье,

Пусть уютным, теплым будет дом,

Поздравляю, люди, с Вознесеньем!

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

С Вознесением Господним: открытки, картинки

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