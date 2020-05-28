С Вознесением Господним - поздравления в открытках, картинках и стихах
В 2020 году православные Вознесение Господне отмечают сегодня, 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.
Вознесение - праздник с "плавающей" датой, которая зависит от Пасхи, выпадает на 40 день после нее и всегда приходится на четверг.
УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Вознесением Господним в открытках, картинках и стихах.
Поздравления с Вознесением Господним
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник все желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
С Вознесеньем вас, желаю вам добра,
Светлой, искренней, горячей веры,
Пусть не будет горечи и зла,
Будьте для детей всегда примером,
Пусть любовь согреет вас теплом,
Пусть здоровье будет, настроенье,
Пусть уютным, теплым будет дом,
Поздравляю, люди, с Вознесеньем!
Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
С Вознесением Господним: открытки, картинки
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