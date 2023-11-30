Собрали красивые и душевные поздравления и открытки с Днём Андрея Первозванного.

30 ноября по новому церковному календарю отмечают праздник, посвященный святому мученику, который отдал свою жизнь за свою веру во Христа - апостолу Андрею Первозванному. Свое имя - Первозванный - апостол получил, потому что его первого Иисус Христос призвал к себе в ученики.

Мы собрали для вас красивые, добрые, трогательные стихи, прозу и открытки с Днем Андрея Первозванного - обязательно поздравьте родных и близких с праздником.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай святой Андрей пошлет сил, веру в себя и удачу! Мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

Видео дня

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Пусть принесет святой Андрей

Удачу, мир, добро, достаток.

Пускай всегда в жизни твоей

Царят гармония, порядок!

Желаю искренней любви,

Здоровья крепкого, стального!

Мечты сбываются твои

Пускай легко снова и снова!

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Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!

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Андрея Первозванного

Сегодня отмечаем,

Я вам добра и радости

От всей души желаю.

Пускай Святой от горестей

И бед оберегает,

И в душах веру вашу

Всегда пусть укрепляет.

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В День Андрея Первозванного хочу пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастию.

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Я вам желаю в день Андрея Первозванного,

Чтобы добро всегда сопровождало вас,

И исполненья только самого желанного,

Чтобы заветная мечта сбылась сейчас!

Пусть на душе будет уютно и спокойно,

Святой Андрей пусть вас всегда хранит,

Поможет этот путь пройти достойно,

И к вам притянет счастье, как магнит!

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В чудесный праздник - день Андрея Первозванного спешим пожелать всем мира и благополучия. Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг, прожитый на этой земле.

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С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам - порой нежданного,

Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отворачивается, пусть мужество ведет тебя к неизменной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, удачи, мира, счастья, первенства во всем.

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В День Андрея Первозванного

Пожелать хотим мы всем,

Чтоб прожили очень долго вы,

И чтобы не было проблем.

Пусть жизнь радостью наполнится,

Пусть уютным будет дом,

Пусть семья живет, и мирится,

И не спорит ни о чем!

День Андрея Первозванного - открытки

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Ранее мы рассказывали, как отмечать праздник Андрея Первозванного 2023 и что запрещено делать в этот день.

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