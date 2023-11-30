30 ноября по новому церковному календарю отмечают праздник, посвященный святому мученику, который отдал свою жизнь за свою веру во Христа - апостолу Андрею Первозванному. Свое имя - Первозванный - апостол получил, потому что его первого Иисус Христос призвал к себе в ученики.
Мы собрали для вас красивые, добрые, трогательные стихи, прозу и открытки с Днем Андрея Первозванного - обязательно поздравьте родных и близких с праздником.
Поздравления с Днем Андрея Первозванного
Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай святой Андрей пошлет сил, веру в себя и удачу! Мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
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Пусть принесет святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток.
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!
Желаю искренней любви,
Здоровья крепкого, стального!
Мечты сбываются твои
Пускай легко снова и снова!
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Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!
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Андрея Первозванного
Сегодня отмечаем,
Я вам добра и радости
От всей души желаю.
Пускай Святой от горестей
И бед оберегает,
И в душах веру вашу
Всегда пусть укрепляет.
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В День Андрея Первозванного хочу пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастию.
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Я вам желаю в день Андрея Первозванного,
Чтобы добро всегда сопровождало вас,
И исполненья только самого желанного,
Чтобы заветная мечта сбылась сейчас!
Пусть на душе будет уютно и спокойно,
Святой Андрей пусть вас всегда хранит,
Поможет этот путь пройти достойно,
И к вам притянет счастье, как магнит!
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В чудесный праздник - день Андрея Первозванного спешим пожелать всем мира и благополучия. Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг, прожитый на этой земле.
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С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам - порой нежданного,
Не случится пусть беда,
Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!
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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отворачивается, пусть мужество ведет тебя к неизменной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, удачи, мира, счастья, первенства во всем.
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В День Андрея Первозванного
Пожелать хотим мы всем,
Чтоб прожили очень долго вы,
И чтобы не было проблем.
Пусть жизнь радостью наполнится,
Пусть уютным будет дом,
Пусть семья живет, и мирится,
И не спорит ни о чем!
День Андрея Первозванного - открытки
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Ранее мы рассказывали, как отмечать праздник Андрея Первозванного 2023 и что запрещено делать в этот день.