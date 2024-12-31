Картинки с Новым годом 2025 и пожелания своими словами и в стихах для близких, друзей и коллег.

31 декабря - один из самых долгожданных праздников, Новый год. Его любят взрослые и дети, с нетерпением ждут подарков и полуночи, чтобы загадать заветное желание, и желают друг другу здоровья, добра и, конечно, мира. Как поздравить с Новым, 2025, годом - мы подготовили красивые открытки и поздравления с Новым годом на украинском языке, которыми можно поделиться с родными, близкими и коллегами.

Поздравление с Новым годом - своими словами и в стихах

Нехай Новий рік принесе в дім тепло і щастя, зігріє добром і світлом. Бажаю вірного кохання, щирих друзів, надійних товаришів, чуйних людей поруч. Здоров'я, бадьорості, оптимізму та енергії для подолання всіх перешкод. З Новим роком!

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Кожен рік по-своєму унікальний подіями та сюрпризами, тому його потрібно проживати на повну силу! Бажаю не втратити тих, хто дорогий, зберегти те, що важливе, і примножити те, що необхідно. Нехай у ваших сім'ях і домівках панують тепло, спокій і затишок! З Новим роком!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб майбутній рік приніс нам стільки радощів, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам посмішку і частинку добра. Нехай усе, що ми планували, обов'язково збудеться: усе те, що хотіли почати, - почнеться, а що хотіли закінчити - закінчиться. Нехай наступного року ми всі станемо щасливішими та добрішими, а світ відкриє нам нові двері!

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Нехай Новий рік принесе нам мир, добро і щастя! Здоров'я, везіння, любові! Усі мрії просто зобов'язані збутися. Нехай будуть легкими дороги і поменше перешкод на шляху, а хороших людей у нашому житті буде завжди більше, ніж поганих.

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З Новим роком! Нехай новий рік принесе багато нових досягнень, міцного здоров'я і любові, нехай задумане збудеться. Нехай щастям і добротою буде наповнений кожен дім. Нехай натхнення і любов зроблять життя світлішим і яскравішим.

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З Новим роком! Нехай цей рік не тягнеться і не мчить. Нехай він упевнено вибудовується з низки приємних подій, з гарних днів. Бажаю сюрпризів і щастя. Бажаю любові й добра. Бажаю здоров'я і багатства. Бажаю домашнього затишку і радісних зустрічей з дорогими людьми!

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Є ніч чарівна раз на рік,

Коли на склі мороз малює квіти.

І незважаючи на вік,

Ми віримо в дива, неначе діти.

Я з Новим роком всіх вітаю!

Нехай несе він радість і надію.

Здоров’я всім міцного побажаю,

Ніколи не втрачайте свою мрію.

Погане хай лишається з минулим:

Всі біди, лихо, горе і поразки.

Наступний рік нехай буде щасливим,

І кожен день дарує нову казку.

***

З Новим роком, щастя зичу!

Буде рік хай мальовничим

І чудовим, і яскравим,

Хай ідуть угору справи!

Буде хліб у вас й до хліба,

І городик, і садиба,

Час хай буде й будуть гроші.

Рік хай видасться хорошим!

***

Вас вітаю з Новим роком,

Щастя вам і миру в хаті,

Щоб на радість і любов

Ви завжди були багаті.

Рік новий нехай удачі

Принесе вам цілий міх,

Хай горять від щастя очі,

І звучить дитячий сміх.

***

Нехай зимова дивна казка

Початок року зробить класним.

Усі бажання хай здійсняться,

Все буде добре та прекрасно!

Чудових днів, великих звершень,

Важливих справ усіх завершень.

Нових досягнень вдалих, вдачі

Та жити у чудовім щасті!

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам’ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів

І почуттів яскравих, справжніх!

***

Мандрує світом новорічне свято,

Сніжинками постукає в вікно.

Бажаю, щоб багатство було в хаті,

Щоб на столі завжди всього було.

Щоб келихи наповнювались трунком,

А серце - миром, спокоєм й добром.

Любов хай стане кращим подарунком,

І від проблем хай не болить чоло.

Картинки с Новым годом на украинском языке

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