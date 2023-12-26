Приближается Новый год 2024 - праздник, которого с нетерпением ждут многие взрослые и дети. В новогоднюю ночь принято загадывать желания, и мы уверены, что все украинцы в эту дату пожелают одного и того же - победы Украины и благополучия наших воинов. Мы собрали красивые поздравления с Новым годом, которые можно отправить родным и друзьям.
С Новым годом 2024 - картинки, стихи и проза
Какая сказка за окном!
Кружат снежинки, будто в вальсе,
Весь мир пропитан волшебством,
И воздух переполнен счастьем.
Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!
***
Пусть счастье в руки упадет
И, как снежинка, не растает.
Пусть сбудется под Новый год
Всё то, о чём душа мечтает!
Здоровье будет пусть, любовь,
Всё остальное - достижимо.
А то, что портит людям кровь,
Пусть навсегда проходит мимо!
***
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!
Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!
***
Новый год пусть принесёт
Вам тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придёт,
Мимо вас пройдут ненастья!
Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!
***
На пороге Новый год.
Пусть он счастье принесет,
Радость, сказку, чудо, смех,
Удовольствие для всех.
Дарит крепкое здоровье
И везение с любовью.
Не грустить всем, не стареть,
Не плошать и не болеть.
Теплоты всем, доброты
И везения, красоты,
И от близких понимания,
И в душе очарования.
***
Новый год пускай в ваш дом
Счастьем входит и добром.
Праздник детства, праздник чуда
Пусть для всех счастливым будет!
Каждый пусть найдет под ёлкой
То, о чем мечтал так долго.
Будет пусть зиме назло
В доме и в душе тепло!
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Поздравляю с Новым годом 2024. Пусть наступающий Новый год исполнит главное желание миллиона украинцев - принесет нашей стране победу и долгожданный мир. Пусть все семьи воссоединятся, а Украина процветает!
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С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю в предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!
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Новый год - время чуда, волшебства и возможности побывать в настоящей сказке. Желаю в этот яркий и веселый праздник обнять и поздравить всех близких, найти под елкой замечательные подарки и исполнить самую заветную мечту!