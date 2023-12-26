Красивые поздравления с Новым годом зарядят новогодним настроением.

Приближается Новый год 2024 - праздник, которого с нетерпением ждут многие взрослые и дети. В новогоднюю ночь принято загадывать желания, и мы уверены, что все украинцы в эту дату пожелают одного и того же - победы Украины и благополучия наших воинов. Мы собрали красивые поздравления с Новым годом, которые можно отправить родным и друзьям.

С Новым годом 2024 - картинки, стихи и проза

Какая сказка за окном!

Кружат снежинки, будто в вальсе,

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Весь мир пропитан волшебством,

И воздух переполнен счастьем.

Пусть в этот чудный Новый год

Удача в двери постучится,

И счастье вместе с ней войдет,

И все, что хочешь ты, случится!

***

Пусть счастье в руки упадет

И, как снежинка, не растает.

Пусть сбудется под Новый год

Всё то, о чём душа мечтает!

Здоровье будет пусть, любовь,

Всё остальное - достижимо.

А то, что портит людям кровь,

Пусть навсегда проходит мимо!

***

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты,

В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,

Вам везение дарило,

А еще успех и радость,

Чудеса, удачи сладость!

***

Новый год пусть принесёт

Вам тепла, любви и счастья,

Чудо к каждому придёт,

Мимо вас пройдут ненастья!

Пусть в душе тепло царит,

И здоровья будет море,

Сердце счастьем пусть горит,

И ни капельки вам горя!

***

На пороге Новый год.

Пусть он счастье принесет,

Радость, сказку, чудо, смех,

Удовольствие для всех.

Дарит крепкое здоровье

И везение с любовью.

Не грустить всем, не стареть,

Не плошать и не болеть.

Теплоты всем, доброты

И везения, красоты,

И от близких понимания,

И в душе очарования.

***

Новый год пускай в ваш дом

Счастьем входит и добром.

Праздник детства, праздник чуда

Пусть для всех счастливым будет!

Каждый пусть найдет под ёлкой

То, о чем мечтал так долго.

Будет пусть зиме назло

В доме и в душе тепло!

***

Поздравляю с Новым годом 2024. Пусть наступающий Новый год исполнит главное желание миллиона украинцев - принесет нашей стране победу и долгожданный мир. Пусть все семьи воссоединятся, а Украина процветает!

***

С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю в предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!

***

Новый год - время чуда, волшебства и возможности побывать в настоящей сказке. Желаю в этот яркий и веселый праздник обнять и поздравить всех близких, найти под елкой замечательные подарки и исполнить самую заветную мечту!

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