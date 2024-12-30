Красивые пожелания и авторские картинки к Новому году 2025 ищите в нашей подборке.

Уже скоро наступит Новый год 2025, который по китайскому гороскопу будет годом Змеи. Для многих людей это самый любимый семейный праздник в году. По радио уже звучат новогодние поздравления, а родные делятся теплыми пожеланиями.

Мы собрали самые красивые картинки с наступающим Новым годом и подсказали, чего пожелать в этот день. Обязательно поздравьте близких, как бы далеко они не были.

Поздравления с наступающим Новым годом 2025 в стихах, прозе и картинках

Скоро праздник, скоро-скоро.

Видео дня

С наступающим всех вас!

Мира вам и счастья горы,

Сил огромнейший запас,

Море радости, успеха,

Позитива океан,

Доброты, здоровья, смеха

И любви большой фонтан!

***

Пусть Новый год, что наступает,

Вам все желания исполняет.

И пусть наполнит светлый дом

Уютом, счастьем и добром!

Любви взаимной и достатка,

Комфорта, радости, порядка.

Друзей надежных, ярких встреч,

Все приумножить и сберечь!

***

Наступает новый год,

Чудо пусть произойдёт.

Я желаю вам успеха,

Радости, любви и смеха.

Пусть мечты все сбудутся,

Горести забудутся.

Счастья много я желаю,

И конечно, поздравляю!

***

Наступает Новый год,

Пусть все лучшее несет:

Будет добрым и стабильным,

И веселым, продуктивным!

Все, что ценно - приумножит,

Мусор весь на ноль помножит.

И подарит процветание

И друг с другом понимание!

***

Пусть наступает Новый год,

Ты слышишь? Он уже идет!

Хрустит снежок от его ног,

Пусть только лучшее несет!

Здоровье крепкое, удачу,

Чтоб жили вы еще богаче,

Любовь, везение, добро,

Родных душевное тепло!

***

Пусть наступает Новый год

И всем удачу принесёт,

Любовь, достаток и добро,

Чтоб каждый день во всём везло!

Чтоб все мечты сбылись скорей,

И билось сердце веселей,

И стали трудности просты

Для жизни и для теплоты!

***

Поздравляю с годом наступающим!

Пусть он будет многообещающим!

Пусть он будет мирным, позитивным,

Гармоничным, добрым, креативным!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, неудачи, нерешенные задачи, а Новый год накроет лавиной счастья, любви, успеха и процветания! Желаю волшебного года, наполненного интересными встречами, захватывающими путешествиями и бесценными моментами!

***

Пускай наступающий Новый год будет полон позитива, ярких красок, радостных событий, удачных совпадений и приятных сюрпризов! Желаю, чтобы каждый день нового года был по-своему прекрасен! И пусть все планы и цели будут легко сбываться, чтобы огромное счастье переполняло душу!

***

Поздравляю с наступающим 2025 годом! Пусть он принесет Украине долгожданную победу и мир, а каждой семье подарит покой. Пусть сбудется всё, о чем мечтаем, а печали отступят.

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Поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет для вас стартом в новых начинаниях и поставленных целях! Пусть этот год принесёт тепло и уют в ваш дом и согревает им всех родных и близких вам людей!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы этот год принес только радость, счастье и душевную гармонию. А прошлый пусть унесет с собой всё, что заставляло грустить и унывать. Пусть дальше будет только сказка - яркая, веселая и очень увлекательная!

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С наступающим Новым годом! Пусть следующий год принесёт тебе большие успехи, новые начинания и положительные перемены! Желаю, чтобы твои желания обязательно сбылись и сделали тебя самым счастливым человеком на Земле!

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