19 января христиане отмечают большой церковный праздник -Крещение Господне. В этот день Иисус совершил таинство крещения в реке Иордан. И хотя Божий Сын был безгрешным и ему не нужно было смывать грехи, он решил креститься, чтобы быть равным с другими верующими. На Крещение принято купаться в проруби в природном водоеме. Считается, что в этот день освященная вода дарует здоровье и смывает все грехи.
Поздравления с наступающим Крещением
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!
Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!
Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,
Чтобы жить и улыбаться,
Чаще глядя в небеса!
Снег тихонечко искрится,
Ангел в небе пролетел,
Ведь сегодня Бог крестился,
Нет серьезней в мире дел.
Добрым людям помогая,
Он вознесся в небеса,
И сейчас всем нам сияет
В облаках его краса.
Пусть божественная помощь
Не оставит вас в нужде,
А проблемы разрешатся.
Мира, счастья на Земле.
Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!
Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!
С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!
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