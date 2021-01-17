Поздравления с наступающим Крещением Господним 19 января.

19 января христиане отмечают большой церковный праздник -Крещение Господне. В этот день Иисус совершил таинство крещения в реке Иордан. И хотя Божий Сын был безгрешным и ему не нужно было смывать грехи, он решил креститься, чтобы быть равным с другими верующими. На Крещение принято купаться в проруби в природном водоеме. Считается, что в этот день освященная вода дарует здоровье и смывает все грехи.

Поздравления с наступающим Крещением

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро,

И пусть дышится свободно,

На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,

Счастьем светятся глаза,

Чтобы жить и улыбаться,

Чаще глядя в небеса!

Снег тихонечко искрится,

Ангел в небе пролетел,

Ведь сегодня Бог крестился,

Нет серьезней в мире дел.

Добрым людям помогая,

Он вознесся в небеса,

И сейчас всем нам сияет

В облаках его краса.

Пусть божественная помощь

Не оставит вас в нужде,

А проблемы разрешатся.

Мира, счастья на Земле.

Пускай в Господнее Крещение

Будут сердца ваши чисты!

Пошлет всем Бог благословение,

Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,

А сердце верит в чудеса.

Пусть все проблемы и ненастья

От вас отводят небеса!

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!

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Автор: Екатерина Пулатова