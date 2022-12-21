УНИАН собрал красивые картинки и поздравления, посвященные самой длинной ночи в году.

День зимнего солнцестояния является самым коротким в году. После этой даты длительность дня начинает увеличиваться, а ночь становится короче. В 2022 году зимнее солнцестояние выпадает на 21 декабря. В Киеве световой день сегодня продлится лишь 8 часов. УНИАН собрал красивые поздравления и открытки по этому поводу.

Поздравления с днем зимнего солнцестояния 2022

Сегодня день короткий самый,

А ночь бездонная — длинна,

Видео дня

День зимнего солнцестояния

Отметит вся наша страна.

Я вам желаю в день волшебный,

Что сбылись ваши все мечты,

Чтоб этой ночью бесконечной

Вы достучались до звезды.

***

В день солнцестояния

Я желаю счастья,

Чтоб ушли все беды,

Горести, ненастья.

Солнце пусть осветит

Позитивом жизнь,

Ты не падай духом

И всегда держись.

***

И пусть сегодня день короткий,

Не будем все мы унывать,

Ведь понемногу, по щепотке,

Начнет день все же прибавлять!

Пусть будет с каждым днем светлее

На улице, в душе, кругом!

Тогда жить станет веселее

И мир наполнится добром!

***

Сегодня день быстрей сменился ночью —

Солнцестояние — праздник древних лет.

Ты убедишься в этот день воочию,

Что чем природа — лучше дива нет.

И загадай желанье поскорее:

Закрой глаза и мысленно представь.

В своих поступках будь всегда смелее,

И все мечты вдруг превратятся в явь.

***

Не стоит сегодня печалиться из-за того, что день слишком короткий, а ночь предстоит темная. холодная и долгая. Давайте лучше поздравим друг друга с этим праздником и пригласим к себе гостей, с которыми будет и веселее, и ночь пройдет быстрее. А завтра новый день озарит наш путь, который обязательно будет счастливым и веселым, на котором вы повстречаем много интересных и внутренне богатых людей.

***

В этот самый короткий день года хочется пожелать вам не печалиться, ведь все плохое, как и эта долгая ночь, пройдет, и новое радостное утро озарится солнечными лучиками. Так и морозная, холодная зима уйдет, а на смену ей придет зеленая весна и теплое ласковое лето.

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Поздравляю всех с этой самой долгой ночью в году. Давайте соберемся все вместе и порадуемся крепкой дружбе, проведем самый короткий день года и весело встретим новое, наступающее светлое и радостное утро!

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В этот очень короткий световой день хочется всем вам пожелать удачи, а также счастья. Поверьте, пройдет ночь и своим светом солнышко вновь озарит нашу жизнь, счастья вам и любви!

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Сегодня день солнцестояния, оно возрождает на новый богатый урожай свет и солнце! И мы вам всем желаем, чтобы мир ваш был только праздничным и веселым, приносил смех и цветы. Чтобы вы умели наслаждаться каждым мигом, озаряющим ваш день.

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