День зимнего солнцестояния является самым коротким в году. После этой даты длительность дня начинает увеличиваться, а ночь становится короче. В 2022 году зимнее солнцестояние выпадает на 21 декабря. В Киеве световой день сегодня продлится лишь 8 часов. УНИАН собрал красивые поздравления и открытки по этому поводу.
Поздравления с днем зимнего солнцестояния 2022
Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонная — длинна,
День зимнего солнцестояния
Отметит вся наша страна.
Я вам желаю в день волшебный,
Что сбылись ваши все мечты,
Чтоб этой ночью бесконечной
Вы достучались до звезды.
***
В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.
Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
И всегда держись.
***
И пусть сегодня день короткий,
Не будем все мы унывать,
Ведь понемногу, по щепотке,
Начнет день все же прибавлять!
Пусть будет с каждым днем светлее
На улице, в душе, кругом!
Тогда жить станет веселее
И мир наполнится добром!
***
Сегодня день быстрей сменился ночью —
Солнцестояние — праздник древних лет.
Ты убедишься в этот день воочию,
Что чем природа — лучше дива нет.
И загадай желанье поскорее:
Закрой глаза и мысленно представь.
В своих поступках будь всегда смелее,
И все мечты вдруг превратятся в явь.
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Не стоит сегодня печалиться из-за того, что день слишком короткий, а ночь предстоит темная. холодная и долгая. Давайте лучше поздравим друг друга с этим праздником и пригласим к себе гостей, с которыми будет и веселее, и ночь пройдет быстрее. А завтра новый день озарит наш путь, который обязательно будет счастливым и веселым, на котором вы повстречаем много интересных и внутренне богатых людей.
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В этот самый короткий день года хочется пожелать вам не печалиться, ведь все плохое, как и эта долгая ночь, пройдет, и новое радостное утро озарится солнечными лучиками. Так и морозная, холодная зима уйдет, а на смену ей придет зеленая весна и теплое ласковое лето.
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Поздравляю всех с этой самой долгой ночью в году. Давайте соберемся все вместе и порадуемся крепкой дружбе, проведем самый короткий день года и весело встретим новое, наступающее светлое и радостное утро!
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В этот очень короткий световой день хочется всем вам пожелать удачи, а также счастья. Поверьте, пройдет ночь и своим светом солнышко вновь озарит нашу жизнь, счастья вам и любви!
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Сегодня день солнцестояния, оно возрождает на новый богатый урожай свет и солнце! И мы вам всем желаем, чтобы мир ваш был только праздничным и веселым, приносил смех и цветы. Чтобы вы умели наслаждаться каждым мигом, озаряющим ваш день.