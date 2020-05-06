День Юрия: поздравления в стихах, картинках и открытках

6 мая отмечается День ангела Юрия.

Юрий или просто Юра - форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец»".

Сегодня, 6 мая, Юрии отмечают День ангела.

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Характеристика имени Юрий

Взрослый Юрий, как и в детстве, не любит суеты, а его спокойствие и уравновешенность воспринимается как один из атрибутов мужественности. Он достаточно скептично относится к людям, спокойствием не обладающими. Еще про Юрия можно сказать, что он очень порядочный человек. Эта его черта еще больше притягивает к нему людей. У Юрия много друзей и товарищей с которыми он любит проводить время.

Работать Юрий умеет и любит. Обычно Юрий выбирает такое дело, которое приносит доход и нравится ему. Коллеги часто считают его везунчиком, но скорее ему помогает его прекрасная смекалка. Эта его особенность помогает решить многие возникающие проблемы. С коллегами у Юрия обычно хорошие приятельские отношения. Обычно профессия Юрия связанна с техникой. Так же Юрий любит работать руками, что замечено за ним еще с детства.

Поздравления с Днем Юрия

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

Дано при рождении звучное имя

В надежде, что будешь с чертами такими:

Бороться со злом и добро утверждать

И в битвах за правду всегда побеждать,

Чтоб имени славу умножил делами

И помнили люди твой подвиг веками,

Чтоб в гербе Москвы даже был отражен

Тот миг, когда змей был тобою сражен!

Георгий, желаем в твой день именин,

Чтоб ты, как твой тезка, был непобедим!

И так же был славен, и так же любим,

И Ангелом имени вечно храним!

Юрочка, тебя поздравить

С именинами спешу.

Хочешь, в гости приглашу,

Чтоб день Ангела твой справить?

Славный вечер обещаю.

Будем только ты и я.

Я давно люблю тебя!

Повод есть - я приглашаю!

Свечи яркие зажжем,

Столик праздничный накрою,

Буду нежною с тобою –

Вечер чудно проведем!

И все ангелы твои

Нам исполнят гимн любви!

***

Ты мудр и славен, словно Юлий,

Который Цезарь, в Риме жил.

Так пожелаю же я, Юрий,

Что б ты по жизни мудр был!

И цель была, мечтанье было

Что б верность ты любви своей хранил,

Что б воплощалось все, что снилось

Ведь Бог тебе успеха, без таяния сулил!

Пусть ангел-хранитель тебя, Юрий, сохранит

Твоя жизнь опасность и риск.

Пусть судьба с любовью соединит

Ты цени свою жизнь.

Ведь ты достоин наилучшей доли

Ты по жизни светлый воин.

Ты отдаешься всему без остатка

У тебя железная хватка!