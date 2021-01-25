Лучшие стихотворные и прозаические пожелания для всех Татьян по случаю их именин.

Сегодня, 25 января, свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Татьяна. Церковь в этот день чтит мученицу Татьяну.

Читайте такжеДень Татьяны 2021: дата, история праздника и как принято отмечатьСуществует две версии происхождения имени Татьяна. Так, по одной из них, имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает "устроительница", "учредительница", а образовано оно от греческого "татто", означающее "ставлю, учреждаю, утверждаю".

По другой версии, у имени Татьяна латинские корни. Оно является женской формой мужского имени Татиан, возникшего от имени царя Тита Татия. Поэтому имя Татьяна переводят как "госпожа из рода Татия".

Считается, что имя Татьяна – эмоциональное и твердое.

УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе с Днем ангела Татьяны, а также яркие открытки и картинки.

С Днем Татьяны – стихи и открытки

***

Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!

Пускай подарит настроенье

И защитит тебя от зла.

Пусть будет всё всегда в порядке.

И поздравляю я тебя!

***

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

***

Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

***

В Татьянин день хочу поздравить

С днем Ангела и пожелать

Найти чудесный сад с цветами

И дивный аромат вдыхать!

Пусть в том саду не будет грусти,

Печаль там места не найдет,

Разгонит солнце злые тучи,

Жар-птица счастье принесет!

***

Слов не жалко никаких

Для Татьяны нашей.

В целом мире не найти

Ни добрей, ни краше.

Пожелаю в этот день

Счастья и здоровья,

Переполнена пусть будет

Жизнь твоя любовью!

***

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравляю я тебя!

Этот праздник — самый лучший

На исходе января.

Ты, как солнышко, согреешь

Всех и каждого зимой.

Я тебе желаю счастья

В этот чудный праздник твой!

***

Чудесным именем Татьяна

Тебя с рожденьем нарекли,

Желаю в жизни постоянно

Надежды, веры и любви.

Сегодня праздник твой счастливый,

И пожелать хочу тебе —

Всегда такой же быть красивой

И озорной назло судьбе.

***

Я в Татьянин день желаю,

Чтобы жизнь легко текла:

Хоть крутая, хоть простая,

Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни

И карьере, и в любви.

Лишь приятные сюрпризы

Ты в судьбе своей лови.

***

Поздравляю с Татьяниным днем

И огромного счастья желаю,

Будет много пусть радости в нем,

И заботой друзья окружают.

Для тебя в столь торжественный день

Комплименты, цветы и подарки,

Пусть невзгоды укроются в тень,

И жизнь станет веселой и яркой!

Поздравления с Днем Татьяны в прозе и картинках

***

С Днем ангела Татьяны. Будь всегда счастлива, неотразима, влюблена, жизнерадостна, великолепна, мечтательна, любима, успешна, очаровательна и восхитительна. Желаю жизни — весёлой карусели удачи, радости и ярких дней.

***

Танечка, Татьяночка, Танюшка! С праздником тебя дорогая. Желаю тебе нежности небесной. Любви самой ласковой, счастья самого радостного. Пускай все твои надежды, и чаяния всегда сбываются. И все чтобы ты не задумала, всегда исполняется. Сегодня твой день, принимай поздравления. От всей души Татьяна! С твоим днем.

***

Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!

***

Танюша, Танечка, Татьяна! В этот холодный зимний день хочу пожелать тебе тепла, любви, удачи. Оставайся всегда такой же милой, красивой и женственной. Пускай ангел твой своими крыльями всегда укутает от всего злого, не даст твоим глазам плакать, отведет подальше все беды, печали и врагов. С праздником, дорогая!

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Автор: Алина Вишневская