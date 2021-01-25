Сегодня, 25 января, свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Татьяна. Церковь в этот день чтит мученицу Татьяну.
Читайте такжеДень Татьяны 2021: дата, история праздника и как принято отмечатьСуществует две версии происхождения имени Татьяна. Так, по одной из них, имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает "устроительница", "учредительница", а образовано оно от греческого "татто", означающее "ставлю, учреждаю, утверждаю".
По другой версии, у имени Татьяна латинские корни. Оно является женской формой мужского имени Татиан, возникшего от имени царя Тита Татия. Поэтому имя Татьяна переводят как "госпожа из рода Татия".
Считается, что имя Татьяна – эмоциональное и твердое.
УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе с Днем ангела Татьяны, а также яркие открытки и картинки.
С Днем Татьяны – стихи и открытки
***
Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!
Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет всё всегда в порядке.
И поздравляю я тебя!
***
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
***
С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
***
Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.
Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.
***
В Татьянин день хочу поздравить
С днем Ангела и пожелать
Найти чудесный сад с цветами
И дивный аромат вдыхать!
Пусть в том саду не будет грусти,
Печаль там места не найдет,
Разгонит солнце злые тучи,
Жар-птица счастье принесет!
***
Слов не жалко никаких
Для Татьяны нашей.
В целом мире не найти
Ни добрей, ни краше.
Пожелаю в этот день
Счастья и здоровья,
Переполнена пусть будет
Жизнь твоя любовью!
***
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя!
Этот праздник — самый лучший
На исходе января.
Ты, как солнышко, согреешь
Всех и каждого зимой.
Я тебе желаю счастья
В этот чудный праздник твой!
***
Чудесным именем Татьяна
Тебя с рожденьем нарекли,
Желаю в жизни постоянно
Надежды, веры и любви.
Сегодня праздник твой счастливый,
И пожелать хочу тебе —
Всегда такой же быть красивой
И озорной назло судьбе.
***
Я в Татьянин день желаю,
Чтобы жизнь легко текла:
Хоть крутая, хоть простая,
Но лишь к счастью чтоб вела.
Чтоб тебе везло по жизни
И карьере, и в любви.
Лишь приятные сюрпризы
Ты в судьбе своей лови.
***
Поздравляю с Татьяниным днем
И огромного счастья желаю,
Будет много пусть радости в нем,
И заботой друзья окружают.
Для тебя в столь торжественный день
Комплименты, цветы и подарки,
Пусть невзгоды укроются в тень,
И жизнь станет веселой и яркой!
Поздравления с Днем Татьяны в прозе и картинках
***
С Днем ангела Татьяны. Будь всегда счастлива, неотразима, влюблена, жизнерадостна, великолепна, мечтательна, любима, успешна, очаровательна и восхитительна. Желаю жизни — весёлой карусели удачи, радости и ярких дней.
***
Танечка, Татьяночка, Танюшка! С праздником тебя дорогая. Желаю тебе нежности небесной. Любви самой ласковой, счастья самого радостного. Пускай все твои надежды, и чаяния всегда сбываются. И все чтобы ты не задумала, всегда исполняется. Сегодня твой день, принимай поздравления. От всей души Татьяна! С твоим днем.
***
Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!
***
Танюша, Танечка, Татьяна! В этот холодный зимний день хочу пожелать тебе тепла, любви, удачи. Оставайся всегда такой же милой, красивой и женственной. Пускай ангел твой своими крыльями всегда укутает от всего злого, не даст твоим глазам плакать, отведет подальше все беды, печали и врагов. С праздником, дорогая!
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