Красивые поздравления с Днем святого Валентина поднимут настроение всем влюбленным.

День святого Валентина - это светлый праздник, посвященный прекрасному и возвышенному чувству любви. День всех влюбленных отмечается на международном уровне 14 февраля. Не все люди одинаково любят этот праздник, но красивая картинка с Днем святого Валентина или романтичный стих обязательно сделают день лучше.

Ранее мы рассказывали, что посмотреть на День святого Валентина со второй половинкой или одному.

С Днем святого Валентина - стихи и проза

В День святого Валентина

Видео дня

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

***

Желаю в День влюбленных

Любви большой и чистой.

Чтоб все мечты сбывались

На удивление быстро.

Улыбок, счастья, смеха,

Внимания во всём.

Пусть теплота и нежность

Растут лишь с каждым днем!

***

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

***

Любовь друг к другу — это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь — противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.

Желаю чувств в душе кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центре волшебства.

***

С Днем влюбленных поздравляю

И тебе я пожелаю,

Чтоб в душе любовь жила,

Оживала чтоб мечта!

Чтобы всё в порядке было,

Всё плохое отступило,

Одиночества не знать,

Никогда не унывать!

***

День, когда царит любовь,

Наступил сегодня вновь.

В феврале пусть, как весной,

Счастье захлестнет волной!

В День святого Валентина

Для всех равно и едино

Сердцу биться вновь и вновь

Помогает пусть любовь!

***

С Днем влюбленных поздравляю,

И влюбиться пожелаю,

Никогда не расставаться,

Чувством этим наслаждаться!

***

День влюбленных на пороге.

Пожелать хочу тебе

Много радости, здоровья,

И везения в судьбе.

***

Пусть в День святого Валентина

Никто не будет одинок,

Для всех найдется половина,

С кем расцветет в душе цветок.

Пускай любовь вас вдохновляет,

Вселяет веру в чудеса,

Пускай она вас окрыляет,

Волшебный дарит свет глазам!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

***

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!

***

В День святого Валентина хочу пожелать всегда ощущать тепло родного сердца и чувствовать радость в крепких объятиях близких людей. Пусть любовь царит в твоей жизни, излучая счастье и удачу в семье, на работе, дома и на улице!

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С Днем влюбленных! Желаю сегодня и всегда быть в паре с любимым человеком. Пусть праздник подарит море позитивных эмоций и приятных ощущений! Пусть сказочный день превратится в сказочную жизнь!

Картинки и открытки с Днем святого Валентина

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