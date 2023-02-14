День святого Валентина - это светлый праздник, посвященный прекрасному и возвышенному чувству любви. День всех влюбленных отмечается на международном уровне 14 февраля. Не все люди одинаково любят этот праздник, но красивая картинка с Днем святого Валентина или романтичный стих обязательно сделают день лучше.
Ранее мы рассказывали, что посмотреть на День святого Валентина со второй половинкой или одному.
С Днем святого Валентина - стихи и проза
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
***
Желаю в День влюбленных
Любви большой и чистой.
Чтоб все мечты сбывались
На удивление быстро.
Улыбок, счастья, смеха,
Внимания во всём.
Пусть теплота и нежность
Растут лишь с каждым днем!
***
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
***
Любовь друг к другу — это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь — противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Желаю чувств в душе кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центре волшебства.
***
С Днем влюбленных поздравляю
И тебе я пожелаю,
Чтоб в душе любовь жила,
Оживала чтоб мечта!
Чтобы всё в порядке было,
Всё плохое отступило,
Одиночества не знать,
Никогда не унывать!
***
День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнет волной!
В День святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!
***
С Днем влюбленных поздравляю,
И влюбиться пожелаю,
Никогда не расставаться,
Чувством этим наслаждаться!
***
День влюбленных на пороге.
Пожелать хочу тебе
Много радости, здоровья,
И везения в судьбе.
***
Пусть в День святого Валентина
Никто не будет одинок,
Для всех найдется половина,
С кем расцветет в душе цветок.
Пускай любовь вас вдохновляет,
Вселяет веру в чудеса,
Пускай она вас окрыляет,
Волшебный дарит свет глазам!
***
Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.
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Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
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Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!
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В День святого Валентина хочу пожелать всегда ощущать тепло родного сердца и чувствовать радость в крепких объятиях близких людей. Пусть любовь царит в твоей жизни, излучая счастье и удачу в семье, на работе, дома и на улице!
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С Днем влюбленных! Желаю сегодня и всегда быть в паре с любимым человеком. Пусть праздник подарит море позитивных эмоций и приятных ощущений! Пусть сказочный день превратится в сказочную жизнь!