- День подруги – история праздника
- Что такое дружба – комментарий психолога
- Поздравления с Днем подруги в стихах и прозе
- Картинки и открытки с Днем подруги
1 августа во всем мире отмечается День подруги – неофициальный, но важный и веселый праздник. Вчера в мире праздновали День дружбы, но сегодня поздравлять принято только друзей женского пола. Подруга – это тот человек, который выручит в беде и поддержит. Без неё наша жизнь была бы гораздо скучнее.
1 августа отмечается также профессиональный праздник День железнодорожника.
День подруги – история праздника
День подруги зародился в США и постепенно распространился по миру. В последние годы он приобрел популярность в Украине. В этот праздник своих подруг поздравляют не только женщины, но и мужчины. Ведь вопреки стереотипам, дружба между разными полами может быть очень крепкой.
Лучший способ отметить этот день – пригласить подругу в гости или в кафе и поблагодарить за годы дружбы. Можно также сходить вместе в кино, боулинг или просто прогуляться по парку. В общем, веселитесь на полную, ведь праздник выпадает на выходной.
Что такое дружба – комментарий психолога
Известный украинский психолог Наталья Холоденко рассказала, какой она видит настоящую дружбу.
Люди в близком окружении должны сочетаться по идеям, ценностям, качеству мышления. Нельзя дружить от жалости или чувства вины. Выбирайте людей, ставьте цели с кем вы хотите познакомиться, выдерживайте паузу, если отношения разрушают. Ищите личностей высшего качества кроя и стиля!
Почему важно отсекать нытиков, завистников, неудачников, если ты хочешь жить благополучно? Потому, что они сами сдались раньше времени. Согласились, смирились, позволили себе расслабиться и начать тонуть в состоянии безнадеги. Не давайте поддержку тому и тем, кто отрекся от веры в себя! Пусть взрослеют и находят свою силу.
Поздравления с Днем подруги в стихах и прозе
Я счастливый человек,
Знаю истинную дружбу.
Не сыскать ведь и вовек
Такую верную подружку.
Тебе желаю я здоровья,
Счастливой быть всегда.
Любви и ласки столько
Сколько желаешь себе сама.
***
Представь себе: уже так много
Прошли с тобой плечом к плечу,
И до сих пор – одна дорога.
Я с радостью сказать хочу,
Что счастлива дружить с тобою,
Тайны душевные делить.
Мы справимся с любой бедою,
Ведь проще вместе пережить.
И радость мы разделим также,
Без черной зависти и зла.
Как дорожу я дружбой нашей!
***
Я с тобой давно дружу,
Без тебя я не могу.
Подруга – ты одна такая!
Тебя всем сердцем обожаю!
Здоровья, счастья, красоты,
Пусть сбываются мечты!
***
Родная, для меня ты как сестра.
Пусть дружба наша длится навсегда!
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Утрешь все слезы, радостью утешишь.
Пусть наши исполняются мечты!
Спасибо миру, что у меня есть ты!
***
Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.
***
Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем подруги! Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!
***
Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!
Картинки и открытки с Днем подруги
Вам также может быть интересно: