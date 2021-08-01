Этот праздник посвящен одной из самых важных женщин в нашей жизни – дорогой подруге.

1 августа во всем мире отмечается День подруги – неофициальный, но важный и веселый праздник. Вчера в мире праздновали День дружбы, но сегодня поздравлять принято только друзей женского пола. Подруга – это тот человек, который выручит в беде и поддержит. Без неё наша жизнь была бы гораздо скучнее.

1 августа отмечается также профессиональный праздник День железнодорожника.

День подруги – история праздника

День подруги зародился в США и постепенно распространился по миру. В последние годы он приобрел популярность в Украине. В этот праздник своих подруг поздравляют не только женщины, но и мужчины. Ведь вопреки стереотипам, дружба между разными полами может быть очень крепкой.

Лучший способ отметить этот день – пригласить подругу в гости или в кафе и поблагодарить за годы дружбы. Можно также сходить вместе в кино, боулинг или просто прогуляться по парку. В общем, веселитесь на полную, ведь праздник выпадает на выходной.

Что такое дружба – комментарий психолога

Известный украинский психолог Наталья Холоденко рассказала, какой она видит настоящую дружбу.

Люди в близком окружении должны сочетаться по идеям, ценностям, качеству мышления. Нельзя дружить от жалости или чувства вины. Выбирайте людей, ставьте цели с кем вы хотите познакомиться, выдерживайте паузу, если отношения разрушают. Ищите личностей высшего качества кроя и стиля! Почему важно отсекать нытиков, завистников, неудачников, если ты хочешь жить благополучно? Потому, что они сами сдались раньше времени. Согласились, смирились, позволили себе расслабиться и начать тонуть в состоянии безнадеги. Не давайте поддержку тому и тем, кто отрекся от веры в себя! Пусть взрослеют и находят свою силу.

Поздравления с Днем подруги в стихах и прозе

Я счастливый человек,

Знаю истинную дружбу.

Не сыскать ведь и вовек

Такую верную подружку.

Тебе желаю я здоровья,

Счастливой быть всегда.

Любви и ласки столько

Сколько желаешь себе сама.

***

Представь себе: уже так много

Прошли с тобой плечом к плечу,

И до сих пор – одна дорога.

Я с радостью сказать хочу,

Что счастлива дружить с тобою,

Тайны душевные делить.

Мы справимся с любой бедою,

Ведь проще вместе пережить.

И радость мы разделим также,

Без черной зависти и зла.

Как дорожу я дружбой нашей!

***

Я с тобой давно дружу,

Без тебя я не могу.

Подруга – ты одна такая!

Тебя всем сердцем обожаю!

Здоровья, счастья, красоты,

Пусть сбываются мечты!

***

Родная, для меня ты как сестра.

Пусть дружба наша длится навсегда!

Ты рядом и всегда меня поддержишь.

Утрешь все слезы, радостью утешишь.

Пусть наши исполняются мечты!

Спасибо миру, что у меня есть ты!

***

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.

***

Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем подруги! Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!

***

Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!

Картинки и открытки с Днем подруги

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Автор: Екатерина Пулатова