День пехоты-2020: история праздника и лучшие варианты поздравлений
Сегодня украинские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник - День пехоты Вооруженных сил Украины. О его истории и лучших вариантах поздравлений читайте ниже.
День пехоты в Украине: дата праздника
Праздник был установлен в 2019 году - 19 апреля тогдашний президент Петр Порошенко постановил отмечать его ежегодно 6 мая. Цель празднования - почтение мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых военных частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также внедрения современных военных традиций.
В 2020 году праздновать День пехоты в Украине будут второй раз.
История Дня пехоты
Дата празднования была выбрана не случайно. 6 мая - день годовщины битвы у Желтых Вод, в которой украинские козаки одержали победу в 1648 году. Эту битву называют первой победной в Национально-освободительной борьбе, которую возглавлял Богдан Хмельницкий.
Также 6 мая отмечается День Юрия Змееборца, которого считают покровителем украинского войска.