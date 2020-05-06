День пехоты-2020: история праздника и лучшие варианты поздравлений

Празднование Дня пехоты в Украине было установлено в 2019 году.

Сегодня украинские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник - День пехоты Вооруженных сил Украины. О его истории и лучших вариантах поздравлений читайте ниже.

День пехоты в Украине: дата праздника

Праздник был установлен в 2019 году - 19 апреля тогдашний президент Петр Порошенко постановил отмечать его ежегодно 6 мая. Цель празднования - почтение мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых военных частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также внедрения современных военных традиций.

В 2020 году праздновать День пехоты в Украине будут второй раз.

История Дня пехоты

Дата празднования была выбрана не случайно. 6 мая - день годовщины битвы у Желтых Вод, в которой украинские козаки одержали победу в 1648 году. Эту битву называют первой победной в Национально-освободительной борьбе, которую возглавлял Богдан Хмельницкий.

Также 6 мая отмечается День Юрия Змееборца, которого считают покровителем украинского войска.

Смотреть видео: 6 мая - День пехоты

Поздравления с Днем пехоты - открытки и картинки