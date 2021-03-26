Сегодня, 26 марта, отмечается День Национальной гвардии Украины. Это военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).
День Нацгвардии: история праздника
Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 по 2000 год, затем ее расформировали. Но после оккупации Россией Крыма и в связи с обострением ситуации на востоке Украины в 2014 году она была возрождена.
Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеНацгвардия предназначена для обеспечения общественной безопасности и охраны порядка, защиты жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства. В ее обязанности также входит участие в антитеррористических операциях, пресечение деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.
Свой профессиональный праздник-День Национальной гвардии-ее служащие получили в 2015 году. Указом президента Украины от 18 марта 2015 года он был назначен на 26 марта.
Поздравления с Днем Нацгвардии в стихах и прозе
***
С Днем нацгвардии сегодня
Поздравленья принимай,
Это выбор благородный,
И ты в нем не подкачай!
Прояви свою отвагу
И решительный настрой,
И служи стране во благо,
Чтоб гордились все тобой!
***
Желаю тебе, нацгвардеец отважный,
Чтобы Отчизне всегда ты служил!
Пускай будет все, что в жизни так важно,
Чтоб каждый момент тебе радость дарил!
Здоровья хочу пожелать я стального,
Энергия бьет пусть все время ключом!
А также желаю я счастья большого!
Пускай будет служба тебе нипочем!
***
С днем Нацгвардии Украины!
Вы - элитные войска и вам почет
И цветы, и троекратное "ура!",
Пусть салют в честь вас огни свои зажжет!
Пусть спокойно будет в мире и в стране,
Безопасность и порядок пусть царят,
Вам желаем лишь прекрасных дней в судьбе,
Пусть о вас всегда с почтеньем говорят!
***
Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины и желаю стойкости, уверенности, мужества, бравых сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.
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С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!
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Все войска хочу поздравить,
Что Нацгвардии верны.
Сила наша вы и гордость,
Вы — надежда всей страны.
Желаю вам больших успехов,
Удачи в службе непростой,
Жизнь стелиться пусть перед вами
Лишь только белой полосой.
***
С днем Нацгвардии Украины
Поздравляем мы войска,
Пусть они не знают горя,
Не придет в их жизнь тоска,
Пусть они здоровы будут,
Защищают пусть страну
От врагов и террористов,
Тех, кто развязал войну!
С Днем Нацгвардии Украины - картинки и открытки
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