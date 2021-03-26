Красивые и искренние поздравительные строки для всех нацгвардейцев с их профессиональным праздником.

Сегодня, 26 марта, отмечается День Национальной гвардии Украины. Это военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).

День Нацгвардии: история праздника

Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 по 2000 год, затем ее расформировали. Но после оккупации Россией Крыма и в связи с обострением ситуации на востоке Украины в 2014 году она была возрождена.

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеНацгвардия предназначена для обеспечения общественной безопасности и охраны порядка, защиты жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства. В ее обязанности также входит участие в антитеррористических операциях, пресечение деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Свой профессиональный праздник-День Национальной гвардии-ее служащие получили в 2015 году. Указом президента Украины от 18 марта 2015 года он был назначен на 26 марта.

Поздравления с Днем Нацгвардии в стихах и прозе

***

С Днем нацгвардии сегодня

Поздравленья принимай,

Это выбор благородный,

И ты в нем не подкачай!

Прояви свою отвагу

И решительный настрой,

И служи стране во благо,

Чтоб гордились все тобой!

***

Желаю тебе, нацгвардеец отважный,

Чтобы Отчизне всегда ты служил!

Пускай будет все, что в жизни так важно,

Чтоб каждый момент тебе радость дарил!

Здоровья хочу пожелать я стального,

Энергия бьет пусть все время ключом!

А также желаю я счастья большого!

Пускай будет служба тебе нипочем!

***

С днем Нацгвардии Украины!

Вы - элитные войска и вам почет

И цветы, и троекратное "ура!",

Пусть салют в честь вас огни свои зажжет!

Пусть спокойно будет в мире и в стране,

Безопасность и порядок пусть царят,

Вам желаем лишь прекрасных дней в судьбе,

Пусть о вас всегда с почтеньем говорят!

***

Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины и желаю стойкости, уверенности, мужества, бравых сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.

***

С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

***

***

Все войска хочу поздравить,

Что Нацгвардии верны.

Сила наша вы и гордость,

Вы — надежда всей страны.

Желаю вам больших успехов,

Удачи в службе непростой,

Жизнь стелиться пусть перед вами

Лишь только белой полосой.

***

С днем Нацгвардии Украины

Поздравляем мы войска,

Пусть они не знают горя,

Не придет в их жизнь тоска,

Пусть они здоровы будут,

Защищают пусть страну

От врагов и террористов,

Тех, кто развязал войну!

С Днем Нацгвардии Украины - картинки и открытки

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская