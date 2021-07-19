Профессиональный праздник в Украине - День металлурга 2021. Сегодня его отмечают все причастные к металлургической промышленности.

19 июля 2021 года в Украине отмечается День металлурга. У этого праздника нет фиксированной даты - ежегодно он выпадает на третье воскресенье июля. Торжество празднуют не только в Украине, но и в других странах. Мы предлагаем вам узнать историю праздника и поздравить знакомых металлургов с их профессиональным праздником.

День металлурга в Украине - история праздника

Праздник был установлен в 1993 году соответствующим указом президента Украины "... в поддержку инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины"...". Документ был подписан 3 июля. Первоначально праздник именовался как День металлурга, впоследствии обрел нынешнее название.

До этого праздник отмечался согласно решению президиума Верховного совета СССР от 1957 года.

С Днем металлурга - открытки и стихи

Металлург – мы в этом слове

Слышим сталь и крепость духа!

Знают люди всех сословий –

Нам без вас одна разруха.

Вас хочу сейчас поздравить

С вашим праздником, ребята,

Чтоб могли металлы плавить

За достойную зарплату!

****

Металлургов поздравляем

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!

****

"Металлург" звучит красиво,

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи

Все профессии другие.

Вы - надежда, вы - опора.

Счастья в День металлургии!

****

На честь металургів не дають салют.

Вони з салютом кожен день живуть,

Коли в ливарному сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка -

Серед пекла, пара, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

****

Сьогодні всім металургам країни,

Свої вітання присвячуємо!

Ви - наша гордість і сила,

Славні ви своєю працею!

Звиклися серцем з полум'я жаром,

Мартен, домна, прокатний стан,

Майстрам вогню - сталеварам,

Нехай звучить благородний метал!

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Автор: Иван Бойко