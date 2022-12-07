День святой Екатерины отмечается 7 декабря и очень популярен у украинцев.

7 декабря православные верующие отмечают День Екатерины в честь великомученицы Екатерины Александрийской, причисленной к лику святых. Этот праздник популярен на украинских землях с давних времен. Наши предки отмечали День святой Екатерины с большим размахом, устраивали ярмарки и катались на санях, а молодые девушки гадали на суженого. И конечно в этот день поздравляли всех Кать с именинами Екатерины. УНИАН собрал красивые поздравления и картинки с Днем Екатерины 2022.

С Днем святой Екатерины 2022 - стихи, проза и картинки

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Видео дня

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов!

***

С Днем святой Екатерины!

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют

Твои, Катенька, глаза.

***

С Днём святой Екатерины,

Волшебства, любви, добра!

Пусть удачей с позитивом

Чаще радует судьба.

Все желания пусть исполнит,

Шумным счастьем закружит,

Яркой радостью огромной

Лишь к успехам вдохновит!

***

7 декабря твои именины,

Сегодня день святой Екатерины.

Пусть твоя святая тебя оберегает,

От напастей и бед она защищает.

Твоя святая пусть тебе укажет,

Какой путь лучше для тебя,

И если нужно, поворот покажет

И лучший выбор для тебя.

***

С днём Святой Екатерины,

Будь, Катюшенька, любима.

Тебе счастья я желаю,

С праздником я поздравляю.

***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

***

Катюша, пускай святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Я желаю в этот день всех благ, крепкого здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла! Пускай твоя жизнь состоит только из красочных минут!

***

Желаю в день святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

***

С Днем Святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного вам благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!

***

Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!

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