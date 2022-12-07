7 декабря православные верующие отмечают День Екатерины в честь великомученицы Екатерины Александрийской, причисленной к лику святых. Этот праздник популярен на украинских землях с давних времен. Наши предки отмечали День святой Екатерины с большим размахом, устраивали ярмарки и катались на санях, а молодые девушки гадали на суженого. И конечно в этот день поздравляли всех Кать с именинами Екатерины. УНИАН собрал красивые поздравления и картинки с Днем Екатерины 2022.
С Днем святой Екатерины 2022 - стихи, проза и картинки
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
***
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов!
***
С Днем святой Екатерины!
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют
Твои, Катенька, глаза.
***
С Днём святой Екатерины,
Волшебства, любви, добра!
Пусть удачей с позитивом
Чаще радует судьба.
Все желания пусть исполнит,
Шумным счастьем закружит,
Яркой радостью огромной
Лишь к успехам вдохновит!
***
7 декабря твои именины,
Сегодня день святой Екатерины.
Пусть твоя святая тебя оберегает,
От напастей и бед она защищает.
Твоя святая пусть тебе укажет,
Какой путь лучше для тебя,
И если нужно, поворот покажет
И лучший выбор для тебя.
***
С днём Святой Екатерины,
Будь, Катюшенька, любима.
Тебе счастья я желаю,
С праздником я поздравляю.
***
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
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Катюша, пускай святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Я желаю в этот день всех благ, крепкого здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла! Пускай твоя жизнь состоит только из красочных минут!
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Желаю в день святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!
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С Днем Святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного вам благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!
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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!