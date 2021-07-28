28 июля христиане отмечают день Владимира – князя и равноапостольного святого, который крестил Русь. Церковь чтит его память и рассказывает о важности крещения Руси для будущего Украины.
Сегодня отмечают свои именины все мужчины с именем Владимир. Его значение – "повелитель мира", "славный правитель". Мужчины с этим именем обладают сильной волей и лидерскими качествами. Он всегда готов помочь родным и пойти на жертвы ради них. Владимир тяжело принимает перемены. Он редко замечает свои недостатки.
Поздравления с Днем Владимира в стихах
Святой Владимир — твой защитник
Пусть укажет тебе путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
Радость, исполнение мечты.
Лучше станет жизнь, чем прежде.
Пусть все будет, как захочешь ты.
***
В День Владимира Святого,
Я хочу поздравить вас.
Пусть небесный покровитель,
Не оставит вас на час.
Дарит мир, здоровье, радость,
Бережет от бед, обид.
И поток энергий светлых,
Будет пусть для вас открыт.
***
Гордость в имени Владимир,
Власть над миром и судьбой.
Будешь радостным, любимым,
Ангелок рядом с тобой!
Пусть подарит он успехи,
Тихой мудрости уют!
И здоровье будет крепким,
Пусть все горести уйдут.
***
Читайте такжеДень крещения Руси 2021: поздравления в открытках, стихах и прозеВова, Вовочка, Владимир,
Будь всегда во всем ты силен!
Пусть судьба любит тебя,
Жизнь преподносит моменты, любя.
Пусть испытания любые, —
Хоть добрые, хоть лихие.
Не заставляют тебя грустить,
Лучше забыть и отпустить.
***
Всех Владимиров сегодня,
Поздравляю от души.
Ведь они как князь Владимир,
Тоже очень хороши!
Пусть всегда везёт им в жизни,
Сбудется чего просили!
Ведь не зря их именины —
В день крещения Руси!