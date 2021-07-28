В этот день молятся иконе святого Владимира / фото УНИАН

28 июля христиане отмечают день Владимира – князя и равноапостольного святого, который крестил Русь. Церковь чтит его память и рассказывает о важности крещения Руси для будущего Украины. 

Сегодня отмечают свои именины все мужчины с именем Владимир. Его значение – "повелитель мира", "славный правитель". Мужчины с этим именем обладают сильной волей и лидерскими качествами. Он всегда готов помочь родным и пойти на жертвы ради них. Владимир тяжело принимает перемены. Он редко замечает свои недостатки.

Поздравления с Днем Владимира в стихах

Святой Владимир — твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

***

В День Владимира Святого,

Я хочу поздравить вас.

Пусть небесный покровитель,

Не оставит вас на час.

Дарит мир, здоровье, радость,

Бережет от бед, обид.

И поток энергий светлых,

Будет пусть для вас открыт.

***

Гордость в имени Владимир,

Власть над миром и судьбой.

Будешь радостным, любимым,

Ангелок рядом с тобой!

Пусть подарит он успехи,

Тихой мудрости уют!

И здоровье будет крепким,

Пусть все горести уйдут.

***

Читайте такжеДень крещения Руси 2021: поздравления в открытках, стихах и прозеВова, Вовочка, Владимир,

Будь всегда во всем ты силен!

Пусть судьба любит тебя,

Жизнь преподносит моменты, любя.

Пусть испытания любые, —

Хоть добрые, хоть лихие.

Не заставляют тебя грустить,

Лучше забыть и отпустить.

***

Всех Владимиров сегодня,

Поздравляю от души.

Ведь они как князь Владимир,

Тоже очень хороши!

Пусть всегда везёт им в жизни,

Сбудется чего просили!

Ведь не зря их именины —

В день крещения Руси!

Икона святого Владимира

Поздравления с Днем Владимира в картинках и открытках

День ангела Владимира картинка
Открытка на день ангела Владимира
Картинка на день ангела Владимира
Поздравление на именины Владимира 
Картинка на именины Владимира
День ангела Владимира открытка
Открытка на именины Владимира

Автор: Иван Бойко