В День всех влюбленных, 14 февраля, поздравляют не только любимых, жен и мужей - это еще и праздник обладателей очаровательного имени Валентин и Валентина. Желают им, конечно, в первую очередь любви. Красивые поздравления с Днем ангела Валентины и Валентина в открытках и стихах - в нашей подборке.
Что означает имя Валентина и Валентин
Имя Валентин имеет латинское происхождение и переводится как "здоровый", "сильный". Валентина - женская форма этого имени и означает оно то же - "здоровая" и "сильная". Самая распространенная краткая форма этого имени - Валя, так ласково называют не только женщин, но и мужчин.
С Днем Валентина - пожелания в стихах и прозе для именинника
Поздравляю Валентин!
Будь всегда неотразим,
Силы, мудрости желаю,
Жизнь прожить не унывая.
Чтоб в делах была удача,
А достаток стал богаче.
Счастлив будь, здоров, любим,
В трудностях непобедим!
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Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес, а на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на дела земные, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В День ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. С праздником, милый Валик!
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Ты носишь имя Валентин,
А значит ты - силен,
Здоровым будешь до седин,
До старости - влюблен.
Будь обаятелен и смел,
Тебе сам Бог велел,
Напорист и в делах умел,
Все - как ты и хотел.
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Валентин, желаю быть оптимистичным и находчивым, пусть справедливость будет главной чертой твоего характера. Желаю здорового иммунитета, бодрости и вдохновения вершить добрые дела. Пусть твоя внутренняя сила никогда не позволит тебе сдаваться.
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Валентин, желаю вам
Радости и счастья!
Пусть воздастся по делам,
Пусть уйдут ненастья!
Будьте веселы всегда,
И всегда здоровы,
Не грустите никогда,
Улыбайтесь снова!
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Дорогой Валик, от чистого сердца шлю тебе свои поздравления и тёплые пожелания непобедимых сил по жизни, энтузиазма и удачи, бравого здоровья, любви и счастья, покорения небывалых высот, уважения и добра.
***
Здоровье крепкое и сила -
Значенье имя Валентин,
С Днем ангела, крепыш-мужчина,
Всегда здоровым будь таким!
Пусть мощь твоя тебе поможет
Успешным в этой жизни стать,
Беда тебя пусть не тревожит,
Пусть приласкает благодать.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом - и в минуты радости, и в минуты скорби, и в любви, и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!
С Днем Валентины - стихи и пожелания своими словами для именинницы
Валюша, с праздником! Пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы! Счастья тебе, удачи и любви!
***
Валентина, поздравляю!
Пожелания от души:
Я тебе, Валюш, желаю
Счастья, трепета души.
Валечка, любви, здоровья,
Радости и доброты,
Благости тебе Господней,
Пусть все сбудутся мечты!
***
Валюша, с праздником! Желаю тебе яркой жизни, неувядающей красоты, цветущего здоровья, чудесного настроения и роскошного праздника!
***
Валюша, Валя, Валентина,
Желаю счастья и любви.
Все, что желанно и бесценно,
На сердце бережно храни!
Пусть мир вокруг прекрасным будет
И рядом близкие, друзья.
И вдохновением так и будет
Твоя любимая семья!
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Если услышишь стук в дверь, то пусть это будет счастье, которое терпеливо ждет, пока ты откроешь ему свои двери. Валентина, от всей души желаю свет всегда нести с собой, чтобы словно маяк он притягивал удачу.
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Виват, именинница славная!
А все, кто сегодня присутствует,
Ликуя в событие главное,
Его непременно прочувствуют!
Нам ведомо: повод для праздника -
Твое в этой жизни участие!
Итак, пусть же жизнь будет ясною,
Наполненной смыслом и счастьем!
А также всем прочим - отчасти.
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С днём ангела, Валюшка! Желаю счастья, здоровья, удачи, богатства, любви, красоты. Желаю, чтобы каждый миг жизни был волшебным. Желаю, чтобы каждая дорога вела тебя к успеху. И пусть твой ангел хранит тебя от зависти, печалей и разочарований.
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Дорогая Валентина,
Нежная вы, как весна!
Чтоб мечты ваши отныне
Воплотились в жизнь сполна.
Вам пускай везёт повсюду.
С неба - яркую звезду.
Пусть дарить цветы вам будут
Каждый новый день в году.
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День Валентина и Валентины - картинки
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