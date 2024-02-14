14 февраля принято поздравлять с Днем ангела Валентина, Валентину, Валиков и Валюш.

В День всех влюбленных, 14 февраля, поздравляют не только любимых, жен и мужей - это еще и праздник обладателей очаровательного имени Валентин и Валентина. Желают им, конечно, в первую очередь любви. Красивые поздравления с Днем ангела Валентины и Валентина в открытках и стихах - в нашей подборке.

Что означает имя Валентина и Валентин

Имя Валентин имеет латинское происхождение и переводится как "здоровый", "сильный". Валентина - женская форма этого имени и означает оно то же - "здоровая" и "сильная". Самая распространенная краткая форма этого имени - Валя, так ласково называют не только женщин, но и мужчин.

С Днем Валентина - пожелания в стихах и прозе для именинника

Поздравляю Валентин!

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Будь всегда неотразим,

Силы, мудрости желаю,

Жизнь прожить не унывая.

Чтоб в делах была удача,

А достаток стал богаче.

Счастлив будь, здоров, любим,

В трудностях непобедим!

***

Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес, а на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на дела земные, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В День ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. С праздником, милый Валик!

***

Ты носишь имя Валентин,

А значит ты - силен,

Здоровым будешь до седин,

До старости - влюблен.

Будь обаятелен и смел,

Тебе сам Бог велел,

Напорист и в делах умел,

Все - как ты и хотел.

***

Валентин, желаю быть оптимистичным и находчивым, пусть справедливость будет главной чертой твоего характера. Желаю здорового иммунитета, бодрости и вдохновения вершить добрые дела. Пусть твоя внутренняя сила никогда не позволит тебе сдаваться.

***

Валентин, желаю вам

Радости и счастья!

Пусть воздастся по делам,

Пусть уйдут ненастья!

Будьте веселы всегда,

И всегда здоровы,

Не грустите никогда,

Улыбайтесь снова!

***

Дорогой Валик, от чистого сердца шлю тебе свои поздравления и тёплые пожелания непобедимых сил по жизни, энтузиазма и удачи, бравого здоровья, любви и счастья, покорения небывалых высот, уважения и добра.

***

Здоровье крепкое и сила -

Значенье имя Валентин,

С Днем ангела, крепыш-мужчина,

Всегда здоровым будь таким!

Пусть мощь твоя тебе поможет

Успешным в этой жизни стать,

Беда тебя пусть не тревожит,

Пусть приласкает благодать.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом - и в минуты радости, и в минуты скорби, и в любви, и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!

С Днем Валентины - стихи и пожелания своими словами для именинницы

Валюша, с праздником! Пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы! Счастья тебе, удачи и любви!

***

Валентина, поздравляю!

Пожелания от души:

Я тебе, Валюш, желаю

Счастья, трепета души.

Валечка, любви, здоровья,

Радости и доброты,

Благости тебе Господней,

Пусть все сбудутся мечты!

***

Валюша, с праздником! Желаю тебе яркой жизни, неувядающей красоты, цветущего здоровья, чудесного настроения и роскошного праздника!

***

Валюша, Валя, Валентина,

Желаю счастья и любви.

Все, что желанно и бесценно,

На сердце бережно храни!

Пусть мир вокруг прекрасным будет

И рядом близкие, друзья.

И вдохновением так и будет

Твоя любимая семья!

***

Если услышишь стук в дверь, то пусть это будет счастье, которое терпеливо ждет, пока ты откроешь ему свои двери. Валентина, от всей души желаю свет всегда нести с собой, чтобы словно маяк он притягивал удачу.

***

Виват, именинница славная!

А все, кто сегодня присутствует,

Ликуя в событие главное,

Его непременно прочувствуют!

Нам ведомо: повод для праздника -

Твое в этой жизни участие!

Итак, пусть же жизнь будет ясною,

Наполненной смыслом и счастьем!

А также всем прочим - отчасти.

***

С днём ангела, Валюшка! Желаю счастья, здоровья, удачи, богатства, любви, красоты. Желаю, чтобы каждый миг жизни был волшебным. Желаю, чтобы каждая дорога вела тебя к успеху. И пусть твой ангел хранит тебя от зависти, печалей и разочарований.

***

Дорогая Валентина,

Нежная вы, как весна!

Чтоб мечты ваши отныне

Воплотились в жизнь сполна.

Вам пускай везёт повсюду.

С неба - яркую звезду.

Пусть дарить цветы вам будут

Каждый новый день в году.

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День Валентина и Валентины - картинки

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