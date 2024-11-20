В День ангела Татьяны обязательно поздравьте знакомых обладательниц этого имени.

20 ноября верующие отмечают День ангела Татьяны, а носительницы этого имени получают поздравления. Значение имени Татьяна на древнегреческом - "учредительница", "устроительница". Сегодня стоит поздравить обладательниц этого красивого имени. Мы собрали красивые картинки и трогательные пожелания, которые точно понравятся Тане.

Поздравления с Днем ангела Татьяны

Татьяна, Таня, Танечка!

Сегодня твой денек.

Видео дня

Ты умница, красавица,

Наш яркий огонек.

Живи, Танюша, весело.

С улыбкой день встречай,

Здоровой будь и бодрою,

Гостей зови на чай.

***

Танюша, моя милая Татьяна,

День ангела сегодня у тебя!

Всегда будь весела, бодра, румяна,

Шагай вперед, улыбки не тая!

Пусть ангел твой от зла оберегает,

От бед, печалей и от всех ошибок.

Пусть лишь добро и благость посылает

И дарит счастье, радость и улыбку!

***

Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

***

Слов не жалко никаких

Для Татьяны нашей.

В целом мире не найти

Ни добрей, ни краше.

Пожелаю в этот день

Счастья и здоровья,

Переполнена пусть будет

Жизнь твоя любовью!

***

Танюша, будь всегда счастливой,

Роскошной, яркой и шикарной,

Желанной, милой и красивой!

За все будь жизни благодарна!

Пускай мечты осуществятся,

Твои желания и планы!

Тебе желаю улыбаться,

В день ангела Татьяны!

***

Татьяна, милая моя,

Будь счастлива и береги себя,

Удача рядом пускай будет,

Друзья, подруги не забудут.

Здоровья и тепла тебе,

Везения в твоей судьбе,

Любви! Чтоб было зашибись,

Пусть будет яркой твоя жизнь!

***

Поздравляю с Днем ангела Татьяны! Желаю крепкого здоровья, счастья, достатка, умиротворения, заботы и ласки от любимых и родных и, конечно, исполнения всего, чего хочется!

***

Танюша, с именами тебя! Пусть твоя жизнь будет красочной и интересной, словно летний день. Пусть твой ангел охраняет тебя от бед и подсказывает верный путь!

***

Дорогая Татьяна, поздравляю с именинами, желаю счастья и любви! Пусть рядом всегда будут любимые люди, на душе будет светло и радостно. Желаю, чтобы работа захватывала, как самое интересное хобби, пусть каждая минута жизни будет прожита с удовольствием. Счастья и здоровья!

***

Танечка, с именинам! Пусть всем сердцем душа радуется, пусть улыбка светится, а глаза горят огнём! Сиять не прекращай! Пусть в жизни будет только лишь успех. Пожелаю много терпения и сил, пусть святая Татьяна тебя благословит.

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