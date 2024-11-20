20 ноября верующие отмечают День ангела Татьяны, а носительницы этого имени получают поздравления. Значение имени Татьяна на древнегреческом - "учредительница", "устроительница". Сегодня стоит поздравить обладательниц этого красивого имени. Мы собрали красивые картинки и трогательные пожелания, которые точно понравятся Тане.
Поздравления с Днем ангела Татьяны
Татьяна, Таня, Танечка!
Сегодня твой денек.
Ты умница, красавица,
Наш яркий огонек.
Живи, Танюша, весело.
С улыбкой день встречай,
Здоровой будь и бодрою,
Гостей зови на чай.
***
Танюша, моя милая Татьяна,
День ангела сегодня у тебя!
Всегда будь весела, бодра, румяна,
Шагай вперед, улыбки не тая!
Пусть ангел твой от зла оберегает,
От бед, печалей и от всех ошибок.
Пусть лишь добро и благость посылает
И дарит счастье, радость и улыбку!
***
Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.
Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.
***
Слов не жалко никаких
Для Татьяны нашей.
В целом мире не найти
Ни добрей, ни краше.
Пожелаю в этот день
Счастья и здоровья,
Переполнена пусть будет
Жизнь твоя любовью!
***
Танюша, будь всегда счастливой,
Роскошной, яркой и шикарной,
Желанной, милой и красивой!
За все будь жизни благодарна!
Пускай мечты осуществятся,
Твои желания и планы!
Тебе желаю улыбаться,
В день ангела Татьяны!
***
Татьяна, милая моя,
Будь счастлива и береги себя,
Удача рядом пускай будет,
Друзья, подруги не забудут.
Здоровья и тепла тебе,
Везения в твоей судьбе,
Любви! Чтоб было зашибись,
Пусть будет яркой твоя жизнь!
***
Поздравляю с Днем ангела Татьяны! Желаю крепкого здоровья, счастья, достатка, умиротворения, заботы и ласки от любимых и родных и, конечно, исполнения всего, чего хочется!
***
Танюша, с именами тебя! Пусть твоя жизнь будет красочной и интересной, словно летний день. Пусть твой ангел охраняет тебя от бед и подсказывает верный путь!
***
Дорогая Татьяна, поздравляю с именинами, желаю счастья и любви! Пусть рядом всегда будут любимые люди, на душе будет светло и радостно. Желаю, чтобы работа захватывала, как самое интересное хобби, пусть каждая минута жизни будет прожита с удовольствием. Счастья и здоровья!
***
Танечка, с именинам! Пусть всем сердцем душа радуется, пусть улыбка светится, а глаза горят огнём! Сиять не прекращай! Пусть в жизни будет только лишь успех. Пожелаю много терпения и сил, пусть святая Татьяна тебя благословит.