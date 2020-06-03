Сегодня отмечают День ангела Елены: лучшие поздравления и открытки
Православная церковь 3 июня чтит память святой Елены Константинопольской. Этот день по традиции считается также именинами и Днем ангела Елены.
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История Святой Елены
Флавия Юлия Елена Августа не принадлежала к знатному роду. Она родилась в городке Дрепан в Малой Азии. Современные историки считают, что девушка могла помогать своему отцу на конюшнях, или просто была служанкой в придорожном трактире.
Так или иначе, в начале 270-х годов Елена познакомилась со знатным римским офицером Констанцием Хлором и стала его гражданской женой. В последствии Констанций стал цезарем Западной Римской Империи, а его сын от Елены стал известен как римский император Константин I Великий, при котором Христианство стало главной религией империи.
Церковь чтит память Елены в том числе и потому, что в статусе Августы она приложила немало усилий по развитию Христианства. В ее дворце была обустроена христианская церковь – Еленинская базилика.
Будучи уже немолодой, она предприняла паломничество на святую землю, в Иерусалим, и организовала там раскопки. Экспедиция обнаружила пещеру, где, согласно писанию, был погребен Христос, а также важнейшие христианские реликвии: Животворящий Крест, гвозди распятия и титло с креста. За это Елену почитают в лике равноапостольных.
Поздравления с днем ангела Елены
3 июня – отличный повод поздравить девушек и женщин по имени Елена с Днем ангела. Если подобрать нужные слова не получается, варианты поздравления доступны в сети.
"Дорогая Леночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю счастья, постоянного присутствия духа и жизнерадостности. Пускай твоя святая хранит тебя и всегда указывает тебе верный путь"
"Сегодня твои именины, Елена! Поздравляю тебя с этим духовным праздником и желаю всегда оставаться такой же особенной, молодой душой и телом, жизнерадостной – такой, какой я тебя знаю"
"Леночка, в твой День ангела желаем тебе лавину радостных событий, незабываемых эмоций, внимания и заботы друзей и близких. Будь счастлива сегодня и каждый день своей жизни!"
Поздравления с днем Елены в стихах
Елена, в именины
Желаю я тебе
Своей любви дождаться,
Покорной быть судьбе.
Пускай твоя святая
Тебя убережет,
И счастие большое
Вдруг в жизнь твою войдет.
Ты, главное, пошире
Души врата раскрой
Найдется в этом мире
Твой человек родной.
***
Подруженька, Лена,
Пусть жизнь, словно пена,
Будет легкой, пушистой,
Цветочно-душистой.
Я надеюсь, что ты
Все исполнишь мечты,
В сердце хранимые.
А все горести мнимые
Исчезают на век,
Мой родной человек!
***
Лена, мы тебе желаем:
Пусть твой праздник оживет!
Веселье льется пусть без края...
И случится чудо, вот!
Завтра пусть уйдет похмелье,
Но останется запал...
И цветастой акварелью
Судьбы ангел расписал!
С днем Елены – картинки
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