Сегодня отмечают День ангела Елены: лучшие поздравления и открытки

Церковь чтит память Елены за ее огромный вклад в развитие христианства.

Православная церковь 3 июня чтит память святой Елены Константинопольской. Этот день по традиции считается также именинами и Днем ангела Елены.

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История Святой Елены

Флавия Юлия Елена Августа не принадлежала к знатному роду. Она родилась в городке Дрепан в Малой Азии. Современные историки считают, что девушка могла помогать своему отцу на конюшнях, или просто была служанкой в придорожном трактире.

Так или иначе, в начале 270-х годов Елена познакомилась со знатным римским офицером Констанцием Хлором и стала его гражданской женой. В последствии Констанций стал цезарем Западной Римской Империи, а его сын от Елены стал известен как римский император Константин I Великий, при котором Христианство стало главной религией империи.

Церковь чтит память Елены в том числе и потому, что в статусе Августы она приложила немало усилий по развитию Христианства. В ее дворце была обустроена христианская церковь – Еленинская базилика.

Будучи уже немолодой, она предприняла паломничество на святую землю, в Иерусалим, и организовала там раскопки. Экспедиция обнаружила пещеру, где, согласно писанию, был погребен Христос, а также важнейшие христианские реликвии: Животворящий Крест, гвозди распятия и титло с креста. За это Елену почитают в лике равноапостольных.

Поздравления с днем ангела Елены

3 июня – отличный повод поздравить девушек и женщин по имени Елена с Днем ангела. Если подобрать нужные слова не получается, варианты поздравления доступны в сети.

"Дорогая Леночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю счастья, постоянного присутствия духа и жизнерадостности. Пускай твоя святая хранит тебя и всегда указывает тебе верный путь"

"Сегодня твои именины, Елена! Поздравляю тебя с этим духовным праздником и желаю всегда оставаться такой же особенной, молодой душой и телом, жизнерадостной – такой, какой я тебя знаю"

"Леночка, в твой День ангела желаем тебе лавину радостных событий, незабываемых эмоций, внимания и заботы друзей и близких. Будь счастлива сегодня и каждый день своей жизни!"

Поздравления с днем Елены в стихах

Елена, в именины

Желаю я тебе

Своей любви дождаться,

Покорной быть судьбе.

Пускай твоя святая

Тебя убережет,

И счастие большое

Вдруг в жизнь твою войдет.

Ты, главное, пошире

Души врата раскрой

Найдется в этом мире

Твой человек родной.

***

Подруженька, Лена,

Пусть жизнь, словно пена,

Будет легкой, пушистой,

Цветочно-душистой.

Я надеюсь, что ты

Все исполнишь мечты,

В сердце хранимые.

А все горести мнимые

Исчезают на век,

Мой родной человек!

***

Лена, мы тебе желаем:

Пусть твой праздник оживет!

Веселье льется пусть без края...

И случится чудо, вот!

Завтра пусть уйдет похмелье,

Но останется запал...

И цветастой акварелью

Судьбы ангел расписал!

С днем Елены – картинки

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