В Рождество Иоанна Предтечи 24 июня поздравьте верующих родных с великим праздником.

Рождество Иоанна Предтечи по новому стилю отмечается 24 июня. В этот день церковь празднует рождение пророка Иоанна Крестителя, одного из величайших христианских святых. В народном календаре к этой дате приурочен праздник Ивана Купала.

В Рождество Иоанна Предтечи 2024 поздравьте близких со светлым торжеством. Мы рассказали историю и традиции праздника, а также собрали трогательные поздравления к празднику.

История праздника Рождество Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча родился в семье праведных христиан Захария и Елизаветы. На момент его рождения родители уже были пожилыми и не надеялись на первенца. Перед тем, как Елизавета узнала о беременности, Захарию явился ангел и предсказал рождение сына, который станет очень важным для израильского народа и представит Господа людям.

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Главной традицией в этот день является посещение богослужения. Если нет такой возможности, то помолиться Иоанну Крестителю можно дома. Также в этот праздник стоит воздержаться от работы по дому.

Рождество Иоанна Крестителя - поздравления и картинки

Апостол церкви, Иоанн,

Подарит в праздник благодать!

В чудесный праздник Рождества,

Друг друга будем поздравлять.

Водой умоемся святой,

Накроем стол большой с вином,

Попросим здравия у Бога,

Всех поздравляю с Рождеством!

***

В день Рождества Иоанна Предтечи

Желаю тебе я, греха не творить.

Пусть доброта все печали излечит,

Чтобы с собою в гармонии жить.

Желаю я, чтоб Иоанн, непременно,

Тебя на путь истинный сам наставлял,

И жизнь вся к счастливым вела переменам,

И радости каждый твой день доставлял!

***

С Рождеством Иоанна Предтечи,

Пусть тебя он всегда бережет,

И избавит пускай от сомнений,

Твою душу от горя спасет.

Счастья, легкости и просветленья,

Бед не знай, в достатке ты живи,

Легкости тебе и вдохновенья,

Оживают пусть твои мечты!

***

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого здоровья, покоя и мира в душе. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя и желаю хороших новостей, семейного счастья, финансового достатка и крепкой веры в то, что Господь всегда поможет в трудной ситуации!

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С Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть горе обходит стороной, в семье будет согласие и понимание с первого слова, а в нашу страну придет долгожданный мир!

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя! Пусть этот святой оберегает от жизненных невзгод и защищает от беды. Желаю здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в счастливое будущее!

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь! С праздником!

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