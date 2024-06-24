Рождество Иоанна Предтечи по новому стилю отмечается 24 июня. В этот день церковь празднует рождение пророка Иоанна Крестителя, одного из величайших христианских святых. В народном календаре к этой дате приурочен праздник Ивана Купала.
В Рождество Иоанна Предтечи 2024 поздравьте близких со светлым торжеством. Мы рассказали историю и традиции праздника, а также собрали трогательные поздравления к празднику.
История праздника Рождество Иоанна Крестителя
Иоанн Предтеча родился в семье праведных христиан Захария и Елизаветы. На момент его рождения родители уже были пожилыми и не надеялись на первенца. Перед тем, как Елизавета узнала о беременности, Захарию явился ангел и предсказал рождение сына, который станет очень важным для израильского народа и представит Господа людям.
Главной традицией в этот день является посещение богослужения. Если нет такой возможности, то помолиться Иоанну Крестителю можно дома. Также в этот праздник стоит воздержаться от работы по дому.
Рождество Иоанна Крестителя - поздравления и картинки
Апостол церкви, Иоанн,
Подарит в праздник благодать!
В чудесный праздник Рождества,
Друг друга будем поздравлять.
Водой умоемся святой,
Накроем стол большой с вином,
Попросим здравия у Бога,
Всех поздравляю с Рождеством!
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В день Рождества Иоанна Предтечи
Желаю тебе я, греха не творить.
Пусть доброта все печали излечит,
Чтобы с собою в гармонии жить.
Желаю я, чтоб Иоанн, непременно,
Тебя на путь истинный сам наставлял,
И жизнь вся к счастливым вела переменам,
И радости каждый твой день доставлял!
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С Рождеством Иоанна Предтечи,
Пусть тебя он всегда бережет,
И избавит пускай от сомнений,
Твою душу от горя спасет.
Счастья, легкости и просветленья,
Бед не знай, в достатке ты живи,
Легкости тебе и вдохновенья,
Оживают пусть твои мечты!
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В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого здоровья, покоя и мира в душе. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!
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Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя и желаю хороших новостей, семейного счастья, финансового достатка и крепкой веры в то, что Господь всегда поможет в трудной ситуации!
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С Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть горе обходит стороной, в семье будет согласие и понимание с первого слова, а в нашу страну придет долгожданный мир!
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Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя! Пусть этот святой оберегает от жизненных невзгод и защищает от беды. Желаю здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в счастливое будущее!
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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь! С праздником!