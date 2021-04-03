Сегодня отмечается одна из трех Родительских суббот во время Великого поста.

Во время Великого поста ежегодно отмечаются особые дни почитания умерших родных, которые называют Родительскими субботами. В 2021 году они пройдут 27 марта, 3 апреля и 10 апреля. В эти дни верующие поминают умерших родных, но в первую очередь - родителей.

Как поминают умерших в Родительскую субботу

Родительская суббота объединяет людей в скорби за усопшими. В этот день нужно сходить в церковь и поставить свечу за умерших родных и близких. В первую очередь чтят память родителей. Также читают молитву за упокой души погибшего.

Также записку с именами погибших можно передать священнику, чтобы он тоже помолился за их души. После посещения церкви можно также съездить на кладбище, хотя это не обязательно. Там убирают могилы родных, приносят свежие цветы и чинят ограду.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздникаВечером семья собирается за поминальной трапезой и вспоминает усопших. В центр стола ставят свечу. Не забывайте что стол в этот день должен содержать постные блюда, ведь Великий пост ещё продолжается. От алкоголя сегодня также нужно воздерживаться.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя в этот оскорблять и ругать усопших.

Нельзя ссориться, конфликтовать и скандалить.

Запрещено устраивать пышные застолья и бурно веселиться.

На кладбище не стоит оставлять алкоголь в рюмках у могил.

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Автор: Екатерина Пулатова