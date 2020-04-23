Рамадан 2020: правила и запреты мусульманского поста

В исламе месяц Рамадан – это время сосредоточения на вере и соблюдения строгого поста.

Сегодня, 23 апреля, с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Он является важнейшим в году для последователей ислама и одним из 5 столпов, на которых держится ислам.

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Рамадан – месяц обязательного мусульманского поста. Дата этого события уникальна для каждого года, ведь в исламском календаре используется не солнечный, а лунный календарный месяц, который короче григорианского на 11 суток.

Так, в 2020 году сам пост начинается с восходом солнца 24 апреля, а закончится 23 мая, после чего на следующий день, 24 мая, будет праздник Ураза-байрам.

Рамадан: в чем его религиозный смысл

Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В этом месяце, согласно верованиям мусульман, пророком Мохаммедом во время его духовного уединения в пещере Хира были открыты первые стихи Корана. Считается, что во время Рамадана "открываются ворота рая и закрываются двери ада, а шайтаны сковываются цепями".

Правила и запреты поста в месяц Рамадан

Месяц Рамадан – это время, когда мусульмане сосредотачиваются на своей вере, проводят ежедневную пятикратную молитву (намаз), делают пожертвования нуждающимся.

Также в Рамадан желательно совершить паломничество в Мекку. Это священное место для всех верующих, которое находится в Саудовской Аравии.

В течение всего месяца они придерживаются строгого поста. Мусульманский пост – это отказ от приема пищи и жидкостей, курения, развлечений и половых отношений в светлое время суток – то есть от начала времени утренней молитвы до заката солнца. Более того, греховными считаются даже мысли.

Нарушение поста в Рамадан

Нарушение поста считается грехом. Поэтому с 24 апреля стоит ответственно относиться ко всем его правилам, если человек нарушит их, после Рамадана необходимо заполнить количество пропущенных дней. Не считаются нарушением те случаи, когда человек нарушил обычаи случайно.

Кто должен соблюдать пост

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Пост должны соблюдать все совершеннолетние мусульмане (то есть все, достигшие момента полового созревания), которые находятся при здравом уме (осознают и контролируют свои поступки) и которым поститься позволяет физическое здоровье.

В то же время освобождаются от соблюдения поста, соответственно, несовершеннолетние, беременные и женщины, кормящие младенцев, больные и люди пожилого возраста, а также путники.