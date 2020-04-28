Радоница 2020: что можно и нельзя делать

Радоницу всегда отмечают во вторник второй недели после Пасхи.

Во вторник, 28 апреля 2020 года – Родительский день, или Радоница, которая является «узаконенным» Днем поминовения усопших. Радоницу всегда отмечают во вторник второй недели после Пасхи.

Что такое праздник Радоница

Радоница – это день поминовения усопших, который приходится на пасхальный период. В этот день можно и нужно помолиться за своих умерших близких в храме, а также на кладбище и навести порядок на могилках. Пасха – праздник Победы над смертью, утверждение вечной жизни. А потому христиане в этот день хотят разделить Пасхальную Радость со своими умершими для земной, но живыми для вечной жизни родными. И даже само название этого праздника – Радоница – подчеркивает, что это не просто день печали о тех, кого нет рядом, но и день радости.

Традиции праздника: что делают на Радоницу

На Радоницу, как и на Пасху, принято красить яйца и приносить их на могилы усопших вместе с выпечкой и другими угощениями. Там, на кладбище, совершается поминальная трапеза, часть еды отдается нищим, чтобы те помянули умерших. Родственники приводят в порядок могилы своих родных.

В церквях совершаются заупокойные службы и всенощные литургии. Священников приглашают и на кладбища. А молятся не только в храмах, но и дома. Главное, чтобы слова были искренними, шли от сердца, просят прощения и говорят о важном.

Что нельзя делать на Радоницу

Не следует выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить.

Нельзя заниматься огородом и садом.

Нельзя пить алкоголь.

Запрещено ругаться, кричать и обманывать.

Поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.

На могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы, а вот наливать алкоголь и оставлять еду не следует.

Беременным женщинам кладбище лучше не посещать, еще туда не стоит брать с собой младенцев.

Запрещается устраивать гулянки, развлекаться.

Не забывайте про ограничения, введенные властями в связи с эпидемией коронавируса.

В этом году Минздрав, местные администрации, а также ПЦУ рекомендуют перенести поминальные дни на более позднюю дату из-за карантина.