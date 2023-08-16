Что значит праздник Преображение Господне, как праздновать и что запрещено.

Преображение Господне - это один из двунадесятых праздников, то есть, 12 самых главных церковных. Каждый из таких праздников посвящен какому-то эпизоду из жизни Христа или Богородицы. В народе праздник Преображение называют Яблочным Спасом, потому что на него принято освящать яблоки.

Что такое Преображение Господне

В Евангелие от Луки об этом празднике есть история. Иисус Христос рассказал своим ученикам о том, что вскоре ему предстоит мученически умереть. Но Христу не поверили. Тогда Иисус взял с собой трех учеников - Петра, Иакова и Иоанна, и отправился с ними на гору Фавор, чтобы помолиться. Во время молитвы ученики как будто погрузились в какую-то дрему, а когда очнулись, то увидели преображенного Христа в белой одежде:

И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме,

- говорится в Евангелие.

К Иисусу пришли пророки Моисей и Илия, а апостолы увидели Преображение Господне - то есть, превращение в другую форму. Это Христос сделал для того, чтобы показать, что в нем соединяется сразу два естества - человеческое и божественное. Это также и будущее преображение нашего естества, которое ждет после временных страданий.

Появилось облако, в которое вошли пророки. Голос из облака сказал: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели".

Какого числа Преображение Господне и его традиции

Преображение начали отмечать примерно с IV века, но только с VII века у него появилась фиксированная дата. Преображение Господне ежегодно отмечают 19 августа. По новому церковному календарю ( с 1 сентября 2023) его будут отмечать 6 августа.

Полное название праздника - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его связывают с очищением души и укреплением веры. Это красивый и торжественный праздник в церкви. Накануне его совершают Всенощное бдение, вечером проводят службу, а утром - литургию. Службу священнослужители правят в белых одеждах - они считаются символом фаворского света. После литургии освящают плоды нового урожая, которые являются символом дара Богу от природы - как правило, это яблоки, виноград, мед. Но это пожеланию, говорят в церкви - главное, прийти в храм и помолиться. После этого принято идти на кладбище, чтобы почтить умерших родственников.

В народе праздник получил название Яблочный Спас. Хозяйки в это время пекут яблочные пироги и готовят варенье из яблок. Обязательным считается в этот день не только угостить выпечкой близких, но и накормить нуждающихся.

Преображение Господне 2023 - что нельзя делать

В большой праздник есть ряд запретов:

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, делать уборку, ремонт, работать в саду и на огороде;

запрещено шить, вязать;

нельзя ругаться, злословить, ни в коем случае желать зла, а также шуметь и веселиться;

не следует оставлять на кладбище освященные яблоки – церковь считает это суеверием;

нельзя в этот день играть свадьбу - в храмах не венчают.

На праздник запрещено употребление скоромной пищи, так как продолжается пост, но на Преображение есть небольшое послабление – разрешается рыба и вино.

Важно следить за поступками в этот день и сделать хотя бы одно доброе дело - так очистить душу.

Молитва на Преображение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, живущий во Свете неприступном, являющийся Сиянием Славы Отчей и Образом Ипостаси Его! Когда пришло время, Ты по неизреченному милосердию к падшему роду человеческому уничижил Себя, приняв образ раба, быв послушен даже до смерти (Флп.2:7-8). Однако прежде Креста и добровольной смерти Твоей на горе Фаворской преобразился в Божественной Славе Своей перед святыми Твоими учениками и апостолами, отчасти сокрыв принятую плоть, чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, уразумели Твое добровольное страдание и Божество. Даруй же и нам всем, празднующим пречистой Плоти Твоей Преображение, чистым сердцем и неоскверненным духом взойти на Святую гору Твою, в селения святой славы Твоей, где голос чистый празднующих, голос несказанной радости, да там вместе с ними лицом к лицу увидим Славу Твою в незаходящем дне Царства Твоего, и со всеми святыми, от начала мира Тебе угодившими, прославим Всесвятое имя Твое с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

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