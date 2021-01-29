Во второй месяц зимы христиане восточного обряда традиционно будут отмечать большой праздник – Сретение Господне.

После обильно насыщенного религиозными праздниками января идет несколько менее богатый на выдающиеся церковные даты февраль.

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыСамым большим православным праздником февраля является Сретение Господне, который традиционно отмечается в середине месяца. Слово "сретение" означает встречу. Но речь идет не об обычной встрече, а о важном событии, запечатленном в Евангелии от Луки. Произошло это на 40-й день после рождения Иисуса, когда родители принесли его в храм. Там праведник Симеон встретил младенца Иисуса Христа. В тот день в лице старца Симеона состоялась радостная встреча всего человечества с Богом.

Также в феврале текущего года есть много других праздничных религиозных дат.

Православные праздники в феврале 2021: календарь

1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого, Египетского; преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского

2 февраля - день памяти преподобного Евфимия Великого; мучениц Инны, Пинны и Риммы

3 февраля - преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери "Отрада" или "Утешение"

4 февраля - апостола Тимофея; мученика Анастасия Персянина; день памяти преподобного Макария Жабинского

5 февраля - священномученика Климента Анкирского; Собор костромских святых

6 февраля - день памяти Блаженной Ксении Петербургской; мученика Иоанна Казанского

7 февраля - празднование иконы Божией Матери "Утоли моя печали"; святого Григория Богослова; священномученика Владимира, митрополита Киевского; священномученика Василия (Зеленцова), епископа Прилукского

8 февраля - день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна; преподобного Феодора Студита, игумена

9 февраля - перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

10 февраля - преподобного Ефрема Сирина; преподобного Исаака Сирина, день памяти преподобного Феодосия Тотемского

11 февраля - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца; святителя Лаврентия, затворника Печерского

12 февраля - Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; священномученика Ипполита, епископа Остинского; преподобного Зинона, постника Печерского

13 февраля - бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феоктисты, Феодотии и Евдоксии; святителя Никиты, затворника Печерского

14 февраля - предпразднство Сретения Господня, день памяти мученика Трифона

15 февраля - Сретение Господне

16 февраля - праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

17 февраля - преподобного Исидора Пелусиотского; преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца

18 февраля - святого Феодосия Черниговского; мученицы Агафьи Панормской (Палермской), празднование иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

19 февраля - день памяти преподобных Варсонофия и Иоанна, преподобного Вукола Смирнского

20 февраля - преподобного Парфения; преподобного Луки Элладского

21 февраля - великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков

22 февраля - мученика Никифора Антиохийского; преподобного Панкратия Печерского

23 февраля - день памяти священномученика Харалампия; праведницы Галины

24 февраля - благоверного князя Всеволода (в крещении Гавриила) Псковского; преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского

25 февраля - Иверской иконы Божией Матери; святителя Алексия Московского

26 февраля - преподобного Мартиниана; день памяти преподобных Зои и Фотинии

27 февраля - равноапостольного Кирилла, учителя Словенского; преподобного Исаакия, затворника Печерского

28 февраля - празднование Виленской иконы Божией Матери; великомученика Феодора Тирона; преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

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Автор: УНИАН