В первый месяц осени православные христиане будут отмечать три больших праздника.

Сентябрь – не такой богатый на разнообразные значимые религиозные даты месяц, как август. Однако и в этом месяце есть несколько важных дат, о которых стоит помнить.

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Так, в первый осенний месяц православные христиане будут отмечать три больших праздника. В частности, речь идет об Усекновении главы Иоанна предтечи, Рождестве Пресвятой Богородицы и Воздвижении Креста Господня.

К тому же, каждый день церковь чтит того или иного святого.

Узнать обо всех православных церковных праздниках первого месяца осени поможет православный церковный календарь на сентябрь 2020 года.

Православные праздники в сентябре 2020: календарь

1 сентября (вторник) - Донской иконы Божией Матери; мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

(вторник) - Донской иконы Божией Матери; мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. 2 сентября (среда) - День памяти пророка Самуила; мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников. Постный день.

(среда) - День памяти пророка Самуила; мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников. Постный день. 3 сентября (четверг) - мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта; преподобного Аврамия, Чудотворца Смоленского; преподобной Марфы Дивеевской; апостола от 70-ти Фаддея; празднование светлого образа иконы Пресвятой Богородицы.

(четверг) - мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта; преподобного Аврамия, Чудотворца Смоленского; преподобной Марфы Дивеевской; апостола от 70-ти Фаддея; празднование светлого образа иконы Пресвятой Богородицы. 4 сентября (пятница) - День памяти преподобного Исаакия Оптинского; мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и других; священномученика Горазда (Павлика), епископа чешского и Моравско-Силезского; Грузинской иконы Божией Матери. Постный день.

(пятница) - День памяти преподобного Исаакия Оптинского; мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и других; священномученика Горазда (Павлика), епископа чешского и Моравско-Силезского; Грузинской иконы Божией Матери. Постный день. 5 сентября (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика Лупа Солунского.

(суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика Лупа Солунского. 6 сентября (воскресенье) - перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского; день памяти священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова; равноапостольного Космы Этолийского, иеромонаха; память Собора Московских святых; празднование Петровской иконы Божией Матери.

7 сентября (понедельник) - возвращение мощей апостола Варфоломея; апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

(понедельник) - возвращение мощей апостола Варфоломея; апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. 8 сентября (вторник) - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы; День памяти мученика Адриана и мученицы Наталии; блаженной Марии Дивеевской (Фединой); празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.

(вторник) - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы; День памяти мученика Адриана и мученицы Наталии; блаженной Марии Дивеевской (Фединой); празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая. 9 сентября (среда) - преподобного Пимена Великого. Постный день.

(среда) - преподобного Пимена Великого. Постный день. 10 сентября (четверг) - обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского; Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих; день памяти преподобного Моисея Мурина.

(четверг) - обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского; Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих; день памяти преподобного Моисея Мурина. 11 сентября (пятница) - Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Постный день.

(пятница) - Постный день. 12 сентября (суббота) - перенесение мощей благоверного князя Александра Невского; обретение мощей благоверного князя Даниила Московского; день памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.

(суббота) - перенесение мощей благоверного князя Александра Невского; обретение мощей благоверного князя Даниила Московского; день памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. 13 сентября (воскресенье) - положение честного пояса Пресвятой Богородицы; Перенесение мощей благоверных князей Петра (в монашестве Давида) и Февронии (в монашестве Ефросинии), Муромских чудотворцев; священномучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров; память собора нижегородских святых; память Собора Саратовских святых.

(воскресенье) - положение честного пояса Пресвятой Богородицы; Перенесение мощей благоверных князей Петра (в монашестве Давида) и Февронии (в монашестве Ефросинии), Муромских чудотворцев; священномучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров; память собора нижегородских святых; память Собора Саратовских святых. 14 сентября (понедельник) - Начало индикта - церковное новолетие. День памяти Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской; празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.

(понедельник) - Начало индикта - церковное новолетие. День памяти Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской; празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская. 15 сентября (вторник) - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских; мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; Калужской иконы Божией Матери.

(вторник) - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских; мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; Калужской иконы Божией Матери. 16 сентября (среда) - священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны Девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинской, Евфимия Великого; мученицы Василисы Никомидийской, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца; Писидийской иконы Божией Матери. Постный день.

(среда) - священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны Девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинской, Евфимия Великого; мученицы Василисы Никомидийской, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца; Писидийской иконы Божией Матери. Постный день. 17 сентября (четверг) - обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского; память собора воронежских святых, иконы Неопалимая Купина.

(четверг) - обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского; память собора воронежских святых, иконы Неопалимая Купина. 18 сентября (пятница) - пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; Оршанской иконы Божией Матери. Постный день.

(пятница) - пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; Оршанской иконы Божией Матери. Постный день. 19 сентября (суббота) - Михайлово Чудо - Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах); Арапетской, Киево-Братской икон Божией Матери.

(суббота) - Михайлово Чудо - Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах); Арапетской, Киево-Братской икон Божией Матери. 20 сентября (воскресенье) - предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы; святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; мученика Созонта Помпеольского.

21 сентября (понедельник) - Рождество Пресвятой Богородицы ; празднование икон Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", Домницкая, Холмская, София - Премудрость Божья, "Знамение" Курская-Коренная, Леснинская, Хлебная.

(понедельник) - ; празднование икон Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", Домницкая, Холмская, София - Премудрость Божья, "Знамение" Курская-Коренная, Леснинская, Хлебная. 22 сентября (вторник) - попразднство Рождества Пресвятой Богородицы; праведных Богоотцев Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, Чудотворца; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

(вторник) - попразднство Рождества Пресвятой Богородицы; праведных Богоотцев Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, Чудотворца; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. 23 сентября (среда) - мучениц Минодора, Митродор и Нимфодора; память собора Липецких святых. Постный день.

(среда) - мучениц Минодора, Митродор и Нимфодора; память собора Липецких святых. Постный день. 24 сентября (четверг) - Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской младшей; Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.

(четверг) - Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской младшей; Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери. 25 сентября (пятница) - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы; священномученика Автонома итальянского, епископа; преподобного Афанасия Высоцкого; Бояновской иконы Божией Матери. Постный день.

(пятница) - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы; священномученика Автонома итальянского, епископа; преподобного Афанасия Высоцкого; Бояновской иконы Божией Матери. Постный день. 26 сентября (суббота) - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника, епископа; Дубовицкой иконы Божией Матери.

(суббота) - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника, епископа; Дубовицкой иконы Божией Матери. 27 сентября (воскресенье) - Воздвижение Честного Креста Господня ; кончина Иоанна Златоуста; празднование икон Божией Матери Чернохресная, Лорецкая, Леснинская. Постный день.

(воскресенье) - ; кончина Иоанна Златоуста; празднование икон Божией Матери Чернохресная, Лорецкая, Леснинская. Постный день. 28 сентября (понедельник) - попразднство Воздвижение Креста Господня; великомученика Никиты Готфского; Новоникитской иконы Божией Матери.

(понедельник) - попразднство Воздвижение Креста Господня; великомученика Никиты Готфского; Новоникитской иконы Божией Матери. 29 сентября (вторник) - великомученицы Евфимии Всехвальной; Перенесение мощей праведного Алексия Московского; празднование икон Божией Матери "Призри на смирение" и "Знамение" Каменская.

(вторник) - великомученицы Евфимии Всехвальной; Перенесение мощей праведного Алексия Московского; празднование икон Божией Матери "Призри на смирение" и "Знамение" Каменская. 30 сентября (среда) - мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии; празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская. Постный день.

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Автор: Алина Вишневская