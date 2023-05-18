18 мая отмечают свой день ангела Ирины, Ирочки и Иришки.

Обладательницы популярного и необычного имени Ирина празднуют свои именины несколько раз в году, в том числе и 18 мая. Церковный праздник 18 мая отмечают на честь святой мученицы Ирины Македонской. Поздравьте сегодня своих родных и знакомых Ириночек - УНИАН собрал лучшие пожелания и красивые открытки в день ангела Ирины.

Когда день ангела Ирины по церковному календарю

По церковному календарю именины Ирины отмечают несколько раз в году:

12 и 16 января;

26 февраля;

7 марта;

29 апреля;

18 мая;

10, 17, 22 августа;

1 октября.

Считается, что имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини - Эйрены, а значение имени Ирина в переводе - это "мир", "спокойствие".

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День ангела Ирины - поздравления, открытки

Пусть по жизни у Ириши

Счастья будет выше крыши,

Чтобы лет на сто хватало,

Чтобы радость нарастала!

Пусть в судьбе твоей, Ирина,

Будет очень всё красиво:

Деньги, море и любовь...

А потом опять всё вновь!

***

Пускай в твоей жизни, дорогая Ирочка, будет все складываться так, как ты желаешь! Пусть твои красивые глаза всегда сияют от счастья, а очаровательная улыбка радует всех вокруг! Желаю, чтобы каждое мгновение твоей жизни было прекрасным! Достигай поставленных целей и всегда будь любимицей удачи!

***

Ирина - красивое имя.

Решимости в детстве полна,

А в жизни - заступница мира,

Хорошая мать и жена.

Ириша, Иринка, Ирина...

Где ты, там уют и покой.

И многие в мире мужчины

Мечтают об Ире такой.

Будь счастлива, наша Ириша,

И радуй своей красотой.

И лучшей для всех оставайся

Ты дочкою, мамой, женой!

***

Несравненная Ирина,

Будь всегда неповторима,

Не грусти, не огорчайся,

Разных целей добивайся.

Пусть сбываются желанья.

Уваженья, пониманья!

Будь любимой и люби,

Жизнь в достатке проживи!

***

С Днем ангела, Ирина! Будь всегда любимой, поражая окружающих не только своей красотой, но и прекрасной душой и благородным сердцем, обаянием, очарованием и магией. Оставайся такой же образцовой женщиной, готовой преодолевать препятствия и бороться за достижение своих целей. Поздравляем!

***

Ирина означает "мир", "покой".

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожишь семьею неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!

***

Поздравляю, дорогая Ирина! Пусть глаза искрятся от счастья. Пусть сердце ловит вдохновение от любви. Пусть жизнь играет яркими красками. Пусть судьба радует удачными днями. Желаю тебе, Ириша, здоровья, энергии, красоты, гармонии, любви, успешного саморазвития и самодостаточности.

***

Ирина, я желаю счастья!

Под небом ясным, без ненастья,

Пусть день за днем проходят будни,

Пусть в жизни света много будет!

Пускай не будет сожалений,

Обид, предательств, огорчений,

А только радость и признанье.

Пусть все исполнятся желанья!

***

Милый Ирусик, поздравляю от души. Пожелать тебе хочу счастливых эмоций и радостных мгновений, удачных дней и весёлых историй, чудесного настроения и успешных начинаний, несомненной любви и стабильного блага.

***

Сегодня день особенно красивый -

Ирина отмечает праздник свой.

Желаю тебе, мудрой быть, счастливой,

Мир освещать улыбкой неземной!

Держи в своих руках удачи птицу,

Успеху дверь пошире отвори.

Пусть в жизни всё желанное случится,

А счастье каждый день твой озарит!

***

Искренняя, Рассудительная, Интересная, Неотразимая, Ангельски милая, я поздравляю тебя, дорогая Ирина! Желаю всегда оставаться такой прекрасной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

***

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