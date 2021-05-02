Сегодня у христиан восточного обряда светлый и радостный праздник Светлого Христова Воскресения.

Сегодня, 2 мая, христиане восточного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение, или Пасху. Это древний и почитаемый праздник, ведь приурочен Воскресению Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение их от страшных бед.

Пасха: чудесное воскресение Христа

В основе праздника Пасхи лежит библейская история о том, как Сын Божий воскрес из мертвых после того, как был после распят на кресте.

Читайте такжеС Пасхой – яркие открытки и лучшие поздравления с праздникомКак рассказывается в Евангелии, Иисуса предал за 30 сребреников один из учеников - Иуда. Сын Божий знал о соответствующем намерении ученика. Произошло это вскоре после прибытия Христа в Иерусалим, где его радостно встречали жители города.

Иисус Христос был обвинен в бунтарстве и подстрекательстве и приговорен к распятию на кресте. Казнили его на Голгофе. Причем крест, на котором он был распят, Христос сам вынес на гору.

Преданные ученики похоронили Иисуса в пещере неподалеку от Голгофы, вход в которую завалили огромным камнем. Через три дня он воскрес. Об этом женщин-мироносиц, пришедших ко Гробу Господню с душистым маслом, чтобы по обычаю того времени намазать им тело умершего, возвестил ангел. По случаю этого важного события и празднуется Пасха.

Как празднуют Пасху

Непосредственно празднование Светлого Воскресения Христова начинается с участия в пасхальном богослужении, которое происходит в ночь на праздник.

Верующие идут в храм, беря корзины с разными вкусностями, чтобы освятить их к праздничному столу. Обязательно в корзинах должны быть куличи и пасхальные яйца. Также люди освящают различные блюда, которые были под запретом на протяжении Великого поста, чтобы в пасхальное утро ими разговеться.

Сразу после пасхального богослужения и в течение следующих нескольких дней люди приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!". На них принято говорить в ответ "Воистину воскрес!".

Пасха: особенности празднования в 2021 году

Уже второй год подряд празднование Пасхи происходит в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим верующим советуют не идти массово в храмы и остаться дома. Пасхальные богослужения вместо этого можно посмотреть онлайн, ведь праздничные службы будут транслироваться по телевизору и интернету.

Что запрещено делать на Пасху

В праздник Светлого Христова Воскресения и еще несколько последующих дней категорически нельзя заниматься тяжелой работой. Речь идет, в частности, об уборке, стирке, глажке, шитье и другой домашней работе.

В этот день нельзя горевать, ссориться, спорить, сквернословить или осуждать кого-либо другого.

Особых ограничений в еде или алкогольных напитках на Пасху нет, однако все должно быть в меру, это касается, в том числе и разговения.

Остатки освященных продуктов не рекомендовано выбрасывать. Скорлупу от пасхальных яиц, например, лучше сжечь или закопать, а крошки со стола – скормить птицам.

Пасха – радостный праздник, поэтому в этот день не стоит идти на кладбище. Посетить могилы родных лучше в родительскую субботу уже после праздника. Конечно же, в этот праздник нельзя гадать или проводить различные ритуалы и обряды, не связанные с православием.

Приметы и поверья на Пасху

Каждый из православных праздников имеет ряд связанных с ним примет, в которые свято верили наши предки. Есть народные приметы и поверья также и на Пасху.

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Если в Великое воскресенье проснуться с первыми лучами солнца, то весь год будут сопутствовать удача и достаток.

Богатый и пышный пасхальный стол привлечет успех и процветание в дом.

Если небо хмурое, но дождь так и не прошел – лето будет прохладным.

Гроза на Пасху – к поздней и теплой осени.

Ясная ночь перед Великим Воскресеньем, что даже звезды видно – ждите заморозки.

Пасхальный день ясный и солнечный – к теплому лету и хорошему урожаю.

На Пасху можно смыть с себя все болезни, умывшись водой из реки или колодца.

Чтобы человек был здоровым и не брал сглаз весь год, надо покатать по его лицу пасхальное яйцо.

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Автор: Алина Вишневская