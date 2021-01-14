Традиционно на восьмой день после праздника Рождества Христова отмечается большой праздник – Обрезание Господне.

Ежегодно 14 января христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне. Этот священный день считается великим праздником и традиционно наступает на восьмой день после праздника Рождества Христова.

Обрезание Господне - что означает праздник

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годСпустя неделю после рождения Иисуса Христа, по местным традициям, необходимо было совершить акт обрезания младенца, как того и пожелали ангелы еще до его зачатия в утробе Девы Марии.

Обряд обрезания был установлен для всех младенцев мужского пола. Он означал принадлежность к народу, избранному Богом. Считалось, что мальчик, не прошедший эту процедуру, не принадлежит к Единому Богу и Творцу, недостоин к нему обращаться и является иноверцем.

Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Смысл праздника Обрезания Господня

Праздник Обрезания Господня имеет глубинный смысл и символическое значение. На самом деле Сыну Божьему не нужна была процедура усечения крайней плоти, поскольку, хоть он и был человеком, однако безгрешным и святым.

Пойдя на этот обряд Иисус продемонстрировал людям свое смирение, ведь он пришел как Спаситель для исполнения морального закона. Он на собственном примере показал свою духовную близость для каждого верующего.

Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим суждениям, осуществления Иисусом данного обряда доказывает его принадлежность к роду человеческому и к тому, что он был мужского пола, а обряды, предназначавшиеся для иудеев, были совершены и над Спасителем.

Православные христиане благочестиво признают за иудеями право богоизбранности, поэтому они с благоговением отмечают праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Как следует отмечать Обрезание Господне

Праздник Обрезания Господня отмечается в один день с чествованием памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В народе он известен под названием Васильева дня.

Во всех храмах 14 января традиционно проходят праздничные богослужения. Поэтому верующим следует сходить в храм на службу.

Кроме того, в этот день также отмечается Старый Новый год. В ночь на 14 января девушки гадают. А парни с самого утра посевают зерном по домам, произнося обрядовые стихи с пожеланиями хозяину счастья, здоровья и достатка.

Что нельзя делать на Обрезание Господне

В праздник Обрезания Господня нельзя отказывать человеку в прощении и помощи – это может привлечь неудачу. Запрещается в этот день ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей и думать о плохом.

Нельзя также давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах. Не рекомендуется выносить мусор из дома. Плохой приметой считается решение финансовых вопросов и счет мелких денег.

Народные приметы и поверья на 14 января

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Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.

Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.

Человек, родившийся в праздник Обрезания Господня, проживет жизнь в достатке.

Надеть обновку 14 января означает, что весь год будет удачным.

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Автор: УНИАН